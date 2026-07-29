"Leidenschaft, Zusammenhalt, Wille, Einsatzbereitschaft"

– Foto: Jens Körner

Der Klassenerhalt ist für die TSG Backnang längst kein beiläufiges Saisonziel mehr, sondern Jahr für Jahr das Ergebnis harter Arbeit. Auch vor der neuen Spielzeit in der Oberliga Baden-Württemberg muss Trainer Mario Marinic eine Mannschaft formen, die zahlreiche Abgänge verkraftet und viele neue Spieler integrieren muss. Dass die Backnanger dennoch mit Zuversicht in die Saison gehen, liegt an den Erfahrungen des vergangenen Jahres. Es war eine Runde, die den Verein belastete, ihn aber auch enger zusammenrücken ließ.

„Wir haben unser großes Ziel, den Klassenerhalt, erreicht“, sagt der 41-Jährige. Dass die Entscheidung erst spät fiel, trübt seine Bilanz nur geringfügig. Zwar hätte man sich gewünscht, „den Klassenerhalt etwas früher“ zu sichern. Doch der Blick auf die Konkurrenz relativiert vieles. Selbst etablierte Mannschaften und frühere Regionalligisten mussten lange zittern. Daran, sagt Marinic, erkenne man, „wie stark die letztjährige Oberliga besetzt war“ und dass der Klassenerhalt „auch für die TSG Backnang keine Selbstverständlichkeit ist“.

Marinic spricht von einer „sehr intensiven und herausfordernden“ Saison, die Mannschaft und Verein „extrem gefordert“ habe. Vor allem die zahlreichen Langzeitverletzten erschwerten einen geregelten Rhythmus. Immer wieder musste die TSG reagieren, Formationen verändern und Rückschläge verarbeiten. Dennoch stand am Ende das wichtigste Resultat: der Ligaverbleib.

Die Vorbereitung verläuft sportlich ordentlich, organisatorisch aber unter ungewöhnlichen Bedingungen. Nach einem Wasserschaden ist die Kabine im Etzwiesenstadion gesperrt. Für einen Verein mit begrenzten Möglichkeiten ist das keine Kleinigkeit. Marinic nennt die Situation eine „große Herausforderung“, hebt aber zugleich hervor, wie selbstverständlich seine Spieler damit umgehen.

Als zusätzlichen Erfolg verbuchte der Verein den Einzug ins Halbfinale des WFV-Pokals. Erst nach Verlängerung war gegen Großaspach Endstation. Marinic wertet auch dies als Beleg dafür, was seine Mannschaft trotz aller Schwierigkeiten leisten konnte. Der Pokalauftakt beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen soll diesmal dennoch nur der Prolog zur wichtigeren Oberliga-Saison sein.

„Die Jungs nehmen die Situation gut an, ziehen sehr gut mit und arbeiten engagiert“, sagt der Trainer. Auch das Trainingslager in der ersten Vorbereitungswoche sei „ein absoluter Mehrwert“ gewesen. In den Testspielen erkannte Marinic bereits „viele positive Ansätze“, ohne die Ergebnisse überzubewerten. Beim 6:3 gegen den Landesligisten TSV Weilimdorf zeigte die TSG ihre Offensivfreude, beim 2:1 gegen den Verbandsligisten TSG Hofherrnweiler-Unterrombach ihre Widerstandskraft.

Dass noch nicht alles funktioniert, betrachtet Marinic als normalen Teil der Vorbereitung. „Genau dafür ist die Vorbereitung da“, sagt er. Die Partien sollen helfen, „Abläufe zu verbessern, die Neuzugänge zu integrieren und als Mannschaft schnell zusammenzuwachsen“. Viel Zeit bleibt dafür nicht. Marinic weiß: „Die Oberliga lässt dir keine Zeit, um zu punkten.“

Jung, hungrig und erneut im Umbau

Veränderungen sind in Backnang inzwischen beinahe zur Sommertradition geworden. „Aus diversen Gründen haben wir gefühlt jedes Jahr einen Umbruch zu verzeichnen“, sagt Marinic. Diesmal verließen unter anderem Thomas Doser, Patrick Tichy, Ali Ferati, Mika Müller und Sebastian Gleißner den Verein. Gerade der Verlust erfahrener Spieler schmerzt.

„Natürlich tun Abgänge weh, aber Veränderungen gehören im Fußball dazu“, sagt Marinic. Die Antwort des Vereins ist eine deutlich verjüngte Mannschaft. Mit Max Stumm, Luca Battista, Nick Hellmann, Lukas Böhm, Paul König und den Brüdern Cayan und Sidar Demirköprü kamen gleich mehrere entwicklungsfähige Spieler. Insgesamt verzeichnet die TSG zehn Zugänge.

Marinic beschreibt die neuen Kräfte als „jung, hungrig und ehrgeizig“. Ihre Integration werde Zeit benötigen. Entscheidend sei jedoch, dass sie nicht nur Qualität mitbrächten, sondern auch „einen guten Charakter und die Leidenschaft und den Willen, sich für die TSG und unser gemeinsames Ziel zu zerreißen“. Sportlich wie menschlich hätten sich die Neuen schnell eingefügt.

Keine Schonfrist gegen die Aufsteiger

Der Ligastart führt Backnang zunächst gegen die beiden badischen Aufsteiger. Am 8. August kommt der 1. FC Mühlhausen ins Etzwiesenstadion, eine Woche später geht es zum FC Teningen. Danach wartet mit dem FC Nöttingen ein etablierter Oberligist.

Marinic erwartet einen anspruchsvollen Beginn. „Aufsteiger gehen mit viel Euphorie und Selbstvertrauen in die ersten Spiele“, sagt er. Deshalb dürfe seine Mannschaft „keinen Gegner unterschätzen, schon gar nicht als TSG Backnang“. Jeder Punkt müsse hart erarbeitet werden.

Die Erwartungen bleiben trotz des personellen Wechsels klar. Der Fokus liege auf der eigenen Leistung, „denn diese können wir beeinflussen“. Entscheidend seien die Eigenschaften, für die die TSG stehen wolle: „Leidenschaft, Zusammenhalt, Wille und Einsatzbereitschaft.“ Bringe die Mannschaft diese Tugenden auf den Platz, könne sie gegen jeden Gegner bestehen. „Das haben wir oft genug bewiesen“, sagt Marinic.

Nach den Plätzen elf, acht und elf in den vergangenen drei Spielzeiten bleibt der Klassenerhalt das gemeinsame Ziel. Gelingt es zudem, die fußballerische Qualität „konstant Woche für Woche“ abzurufen, soll Ende Mai wieder gefeiert werden. Für Backnang wäre es keine Selbstverständlichkeit. Aber sehr wohl der nächste Beweis, dass dieser Verein gelernt hat, mit den Belastungen der Oberliga zu leben.