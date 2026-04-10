– Foto: Michelle Luka

Der Fußball in Hasserode blickt auf eine bewegte Geschichte. Diese soll am Wochenende in den besonderen Fokus gerückt werden. Denn rund um das Oberliga-Heimspiel am Freitagabend gegen den VfB Auerbach feiert der FC Einheit Wernigerode sein 75-jähriges Vereinsjubiläum.

"Seit Jahrzehnten steht unser Verein für Leidenschaft, Zusammenhalt und echte Fußballtradition – ein Grund mehr, dieses Jubiläum gebührend zu zelebrieren", heißt es in der Ankündigung des Oberligisten. Geplant ist ein buntes Programm für Groß und Klein - von einer "liebevoll gestalteten Ausstellung" zur Vereinsgeschichte bis hin zu einem Kinder- und Familienfest für die jüngsten Fans.

Der Startschuss zum Jubiläums-Wochenende fällt am Freitagnachmittag bereits um 16 Uhr: Dann wird die Ausstellung "75 Jahre Einheit" feierlich eröffnet. Nur anderthalb Stunden später wird es sportlich: Dann trifft die Oberliga-Elf in Sondertrikots, die rund um das Spiel zu erwerben sind, auf den VfB Auerbach. Diese Partie solle "den sportlichen Höhepunkt unseres Jubiläums bilden und dementsprechend sind die Spieler auch hochmotiviert", erklärte Einheit-Coach Florian Mehr der "Volksstimme". Man wolle "die ganzen Feierlichkeiten mit einem positiven sportlichen Resultat krönen", so Mehr weiter.

Zweitvertretung empfängt den Landesklasse-Spitzenreiter

Nach dem Auftritt der Oberliga-Mannschaft am Freitag geht der sportliche Rahmen am Sonnabend weiter. Neben Nachwuchsspielen sowie dem Kinder- und Familienfest (ab 12 Uhr) rückt am Nachmittag das Heimspiel der zweiten Herrenmannschaft in den Fokus. Die Einheit-Reserve empfängt mit dem SV Eintracht Osterwieck den Spitzenreiter der Landesklasse 3.