Leidenschaft wird nicht belohnt, Niederlage gegen Diefflen.

Bei bestem Fußballwetter empfingen wir den Favoriten aus Diefflen, der mit einer ganzen Reihe von Spielern antrat, die schon höherklassig bis hin zur Oberliga gespielt haben. Doch davon ließen wir uns nicht beeindrucken.
Von Beginn an war es ein ausgeglichenes Spiel, die klareren Chancen aber hatten wir. Gleich zweimal hätte Kazu uns in Führung bringen können. Diefflen dagegen kam in der ersten Halbzeit kaum zu einem Torabschluss. Erst kurz vor der Pause wurden die Gäste optisch stärker, ohne jedoch gefährlich zu werden.
Nach dem Seitenwechsel erwischten wir den perfekten Start: Manuel Schäfer setzte zu einem Solo der Extraklasse an, umkurvte die halbe Dieffler Abwehr und vollendete eiskalt zum 1:0. Was für ein Tor – und was für ein Jubel auf den Rängen! Kurz darauf hatte Seger das 2:0 auf dem Fuß scheiterte aber allein vorm Torwart.
Danach wurde es hektischer. Der Schiedsrichter verlor zunehmend die Übersicht, und Diefflen kam hauptsächlich über Standardsituationen in Tornähe. Ein berechtigter, aber völlig unnötiger Elfmeter brachte die Gäste zurück ins Spiel. Doch wir schlugen sofort zurück: Wieder war es Schäfer, der sich ein Herz fasste und uns mit einem weiteren Weltklassesolo erneut in Führung brachte.
Leider luden wir Diefflen danach selbst ein: Ein riskantes Zuspiel von unserem Keeper brachte Kreft in Bedrängnis, er verlor den Ball – und die Gäste glichen glücklich zum 2:2 aus. In der Schlussphase zeigten sich die erfahrenen Dieffler eiskalt: ein Treffer aus der Drehung und ein höchst fragwürdiger zweiter Elfmeter entschieden die Partie zugunsten der Gäste.
Am Ende stand ein 2:4 auf der Anzeigetafel – ein Ergebnis, das nicht widerspiegelt, wie viel Leidenschaft, Wille und Einsatz wir in dieses Spiel gesteckt haben. Diefflen war zwar optisch überlegen, erspielte sich aber kaum Chancen und nutzte dafür gnadenlos unsere Fehler. Aus fünf Abschlüssen machten sie vier Tore.
Wir hingegen boten dem Favoriten mit Herzblut Paroli, und zeigten tolle Spielzüge. Die Punkte am Ende gingen aber an die Gäste.
Fazit: Wir können stolz auf unsere Leistung sein. Mit dieser Einstellung und diesem Teamgeist werden wir in den kommenden Wochen unsere Punkte holen!