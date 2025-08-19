Leidenschaft wird nicht belohnt, Niederlage gegen Diefflen.

Bei bestem Fußballwetter empfingen wir den Favoriten aus Diefflen, der mit einer ganzen Reihe von Spielern antrat, die schon höherklassig bis hin zur Oberliga gespielt haben. Doch davon ließen wir uns nicht beeindrucken. Von Beginn an war es ein ausgeglichenes Spiel, die klareren Chancen aber hatten wir. Gleich zweimal hätte Kazu uns in Führung bringen können. Diefflen dagegen kam in der ersten Halbzeit kaum zu einem Torabschluss. Erst kurz vor der Pause wurden die Gäste optisch stärker, ohne jedoch gefährlich zu werden.

Nach dem Seitenwechsel erwischten wir den perfekten Start: Manuel Schäfer setzte zu einem Solo der Extraklasse an, umkurvte die halbe Dieffler Abwehr und vollendete eiskalt zum 1:0. Was für ein Tor – und was für ein Jubel auf den Rängen! Kurz darauf hatte Seger das 2:0 auf dem Fuß scheiterte aber allein vorm Torwart. Danach wurde es hektischer. Der Schiedsrichter verlor zunehmend die Übersicht, und Diefflen kam hauptsächlich über Standardsituationen in Tornähe. Ein berechtigter, aber völlig unnötiger Elfmeter brachte die Gäste zurück ins Spiel. Doch wir schlugen sofort zurück: Wieder war es Schäfer, der sich ein Herz fasste und uns mit einem weiteren Weltklassesolo erneut in Führung brachte.