Leidenschaft pur trotz Abstieg: Gremersdorf trotzt Plön in Unterzahl

Lennart Petersen (li., TSV Gremersdorf) stand zwei Mal im Rampenlicht. – Foto: Ismail Yesilyurt

Obwohl der TSV Gremersdorf bereits als Absteiger in die Kreisliga feststeht, zeigt die Mannschaft von Trainer Christian Ippig eine Moral, die im Tabellenkeller ihresgleichen sucht. Trotz personeller Engpässe und einer frühen Gelb-Roten Karte erkämpfte sich der Aufsteiger am 27. Spieltag ein hochverdientes 1:1-Remis gegen den favorisierten TSV Plön. Es war ein Spiel, das weniger durch spielerische Finesse als vielmehr durch leidenschaftliche Defensive und hitzige Diskussionen geprägt war.

Ein turbulenter Auftakt und hitzige Debatten Unter schwierigen Bedingungen mit böigem Wind startete Plön zunächst gefährlich: Bereits in der 6. Minute traf Henningsen den Außenpfosten. Doch die Gastgeber aus Gremersdorf, die mit zwei Ü40-Akteuren in der Startelf antraten, zeigten sich unbeeindruckt. „Bis zur 25. Minute hatten wir klare Vorteile, waren die bessere Mannschaft“, lobte Coach Ippig die Anfangsphase.

Trainer Christian Ippig (TSV Gremersdorf) darf das Ziel abhaken - 10 Punkte erreicht. – Foto: Ismail Yesilyurt

In der 26. Minute fiel dann die Führung für Gremersdorf: Lennart Petersen traf per Distanzschuss, begünstigt durch den Wind, in den Giebel. Das Tor sorgte jedoch für Zündstoff. Plön-Trainer Matthias Falk kritisierte die Entstehung scharf: „Der Torschütze hat unmittelbar davor im Rücken des Schiedsrichters Henningsen einen Ellenbogenschlag zufügte, sich absetzen konnte und so quasi unbedrängt zum Torschuss kam.“

Kurz darauf folgte das nächste Drama: Torschütze und Leistungsträger Petersen sah innerhalb weniger Minuten Gelb-Rot (31.). Während Ippig den Unparteiischen durch die Plöner Proteste „beeinflusst“ sah, zweifelte Falk an der Fairness des Gegners: „Ob man sich so aus der Spielklasse verabschieden muss, halten wir für sehr fraglich.“ Gremersdorfer Abwehrbollwerk hält dem Dauerdruck stand Plön nutzte die Überzahl noch vor dem Seitenwechsel. Nach schöner Vorarbeit von Boeck und Kohnke besorgte Mika Stegmaier in der 41. Minute den Ausgleich. Wer nun dachte, der Absteiger würde in der zweiten Halbzeit einbrechen, sah sich getäuscht.

Cheftrainer Matthias Falk sah zu viele falsche Entscheidungen seiner Plöner Jungs. – Foto: Ismail Yesilyurt