Leidenschaft pur: Bentwisch und Greifswald sorgen für Krimis

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Der heutige Auftakt des 19. Spieltags der Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern bot alles, was das Fußballherz begehrt: packende Aufholjagden, bittere Rückschläge und pure Emotionen auf dem Rasen. Während im Mittelfeld der Tabelle verbissen um jeden Zentimeter gekämpft wurde, zeigten die Teams, dass in dieser Phase der Saison kein Platz für Nachlässigkeiten ist.

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Vor 80 Zuschauern entwickelte sich zwischen dem FSV Bentwisch und dem FC Förderkader Rene Schneider eine hochdramatische Begegnung. Die Hausherren starteten furios und schienen die Partie frühzeitig in ihre Bahnen zu lenken. Die Torfolge begann mit dem 1:0 durch Lucas Steinicke in der 11. Minute. Als Arnold-Marius Lietz in der 32. Minute auf 2:0 erhöhte, bebte der Platz in Bentwisch vor Freude. Doch der FC Förderkader bewies eine beeindruckende Moral und schlug noch vor dem Seitenwechsel zurück. Yannick Weder erzielte in der 43. Minute den Anschlusstreffer zum 2:1. Die kalte Dusche für Bentwisch folgte unmittelbar nach dem Wiederanpfiff, als Erik Ahrens in der 46. Minute den Ausgleich zum 2:2 markierte. Trotz leidenschaftlicher Bemühungen beider Seiten blieb es beim Unentschieden.

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Ein Wechselbad der Gefühle erlebten die Beteiligten in der Partie des Greifswalder FC II gegen den MSV Pampow. Die Greifswalder Reserve erwischte einen Auftakt nach Maß, als Tom Voß bereits in der 9. Minute zum 1:0 traf. Die Dominanz schien sich fortzusetzen, als Niklas Mieß in der 49. Minute das 2:0 nachlegte und die Vorentscheidung herbeizuführen schien. Doch wer den MSV Pampow abgeschrieben hatte, sah sich getäuscht. Mit einer Energieleistung kämpften sich die Gäste zurück in die Partie. Linus Schlüter verkürzte in der 58. Minute auf 2:1, bevor Johannes Ernst in der 68. Minute tatsächlich den Ausgleich zum 2:2 erzielte. Die Partie stand nun auf des Messers Schneide, und beide Teams spielten mit offenem Visier. Das bessere Ende verbuchten schließlich die Gastgeber für sich: Niclas Kersten Gleisner traf in der 75. Minute zum 3:2-Endstand. ---

Das Aushängeschild des Spieltags findet im Jahnstadion statt, wo der 1. FC Neubrandenburg 04 den ungeschlagenen Spitzenreiter FC Mecklenburg Schwerin empfängt. Die Neubrandenburger sind seit elf Partien unbesiegt, doch die letzte Niederlage datiert ausgerechnet vom Hinspiel in der Landeshauptstadt, als Schwerin mit 4:1 triumphierte. Nun wollen Daniel Nawotkes Schützlinge Revanche und muss den Favoriten ärgern, um die letzte Chance auf den Titel zu bewahren. Schwerin bleibt der einzige Verein ohne Niederlage, spielte bisher nur auswärts zweimal Unentschieden und möchte selbstverständlich drei Punkte auf dem Weg zur verdienten Meisterschaft aus Neubrandenburg mitnehmen. Zuletzt zeigte man dem FSV Bentwisch die Grenzen beim 3:0 Heimerfolg auf, wobei bereits nach fünf Minuten die Führung fiel. Neubrandenburg feierte zuletzt einen 5:2-Erfolg in Warnemünde, wo man nach 2:1-Rückstand zur Pause noch einmal alle Register zog und durch einen Hattrick von Daniel Nawotke den Sieg sicherstellte. ---

Morgen, 14:00 Uhr Rostocker FC Rostocker FC Malchower SV 90 Malchower SV 14:00 PUSH

Es kämpft der abstiegsbedrohte Rostocker FC gegen den formstarken Malchower SV 90 um wichtige Zähler. Die Rostocker stecken in einer tiefen Krise, seit sechs Spielen gab es nichts mehr zu holen, zuletzt folgte ein 0:7-Debakel in Penzlin. Das rettende Ufer scheint in weiter Ferne, sollte man nicht langsam ein Spiel gewinnen. Malchow dagegen feiert einen Lauf wie aus dem Bilderbuch, sechs Siege in Serie stehen zu Buche. Im Hinspiel behielten die Malchower mit 1:0 die Oberhand und belegen derzeit mit 34 Punkten den dritten Rang. Trainer Sven Lange kann dabei auf die zweitbeste Defensive setzen, die auswärts erst ein Mal kapitulieren musste. ---

Morgen, 14:00 Uhr FSV Kühlungsborn Kühlungsborn SV Pastow SV Pastow 14:00 PUSH

Der FSV Kühlungsborn trifft auf den SV Pastow im Duell der Tabellennachbarn. Die Kühlungsborner gewannen das Hinspiel auf Pastower Anlage mit 3:1, als Garry Emmanuel Onyejelem und Tom Wilke die Weichen früh stellten. Pastow konnte bislang nur ein Rückrundenspiel absolvieren, steht aber mit 28 Punkten auf dem vierten Platz. Die Mannschaft von Heiner Bittorf will den Anschluss an die Top-3 halten, während Kühlungsborn auf Augenhöhe mit 28 Zählern den direkten Vergleich für sich entscheiden möchte. Mit dem Aufstieg werden beide Mannschaften dennoch nichts mehr zu tun haben, zu groß ist der Abstand auf den Spitzenreiter Schwerin mit 16 Punkten. ---

Der SV Hafen Rostock 1961 empfängt den Lokalrivalen SV Warnemünde in einem Spiel, das dem Verlierer der Paarung noch einmal gefährlich werden könnte. Die Warnemünder erlebten einen Rückrunden-Fehlstart bisher, beide Spiele gingen verloren. Zuletzt kassierte man gegen Neubrandenburg eine 2:5-Niederlage - obwohl man zur Halbzeit noch mit 2:1 geführt hatte, brach das Team in der Schlussphase nach vorrangegangenem Platzverweis ein. Im Hinspiel feierten die Warnemünder dagegen ein regelrechtes Schützenfest mit 8:1 gegen die Hafenstädter. Hafen Rostock konnte sich zuletzt beim 2:1-Erfolg in Güstrow befreien, als Guilherme Esteves Lima den späten Siegtreffer markierte. Zuhause ist die Bilanz der Rostocker jedoch mager, lediglich vier Punkte konnten hier eingefahren werden. Sollte der SV Hafen dieses Spiel verlieren, könnte der Abstand zur gefährlichen Zone schnell schwinden. Beide Teams würden gut daran tun, das direkte Duell um den Klassenerhalt für sich zu entscheiden. ---

So., 15.03.2026, 14:00 Uhr FC Schönberg 95 FC Schönberg Penzliner SV Penzliner SV 14:00 PUSH