„Leidenschaft, Begeisterung & Vorfreude:“ Dingden vor Oberliga-Auftakt Oberliga Niederrhein: Nach einer erfolgreichen vergangenen Spielzeit geht der SV Blau-Weiß Dingden in der angehenden Saison in der Oberliga an den Start. Durch die Landesliga-Meisterschaft im Vorjahr ist der erstmalige Aufstieg in die fünfthöchste Spielklasse geglückt, dementsprechend groß ist auch die Vorfreude im Verein. Neu-Trainer Sebastian Amendt spricht im FuPa-Oberliga Podcast über die Stärken und Ziele seiner Mannschaft für die kommende Spielzeit.

Mit fünf Zählern Vorsprung auf Mitaufsteiger DJK Adler Union Frintrop sicherte sich der SV Blau-Weiß Dingden in der vergangenen Spielzeit den Meistertitel in der Landesliga, Gruppe 2 und folglich den Aufstieg in die Oberliga Niederrhein. Neu-Coach Sebastian Amendt, der im Sommer das Amt von Aufstiegstrainer Jürgen Stratmann übernommen hat, äußert sich im Oberliga-Podcast von FuPa Niederrhein über die Ziele seines Teams für die angehende Spielzeit und zeigt sich mit Blick auf die neue Aufgabe zuversichtlich.

Der „FuPalaver“-Podcast von FuPa Niederrhein hat ab sofort eine neue Sendung, die sich auf die kommende Oberliga-Saison fokussiert. Host Anton Wagener hat jeden Montag spannende Trainer-/oder auch Spielerstimmen der jeweiligen Vereine parat und greift in der neuen Sendung „Oberliga-Niederrhein-Podcast“ die derzeitige Situation der Oberligisten auf. In der ersten Folge liegt der Fokus auf den vier Landesliga-Aufsteigern, zu denen auch der SV Blau-Weiß Dingden gehört. Trainer Sebastian Amendt spricht im Podcast sowohl über die Ziele als auch die größten Herausforderungen seiner Mannschaft in der kommenden Spielzeit.

Für den 41-jährigen Übungsleiter Amendt, der zuletzt in Diensten von TuS Haltern am See in der Landesliga Westfalen an der Seitenlinie stand, ist es nicht die erste Trainerstation in der Oberliga Niederrhein. Der Nachfolger von Aufstiegscoach Jürgen Stratmann trainierte in der Rückrunde der Saison 2022/23 bereits den FC Kray in der fünfthöchsten Spielklasse, stieg mit dem einstigen Regionalligisten am Ende in die Landesliga ab. Um selbiges mit seinem neuen Verein Blau-Weiß Dingden zu verhindern, zählt der Chefcoach insbesondere auf einen großen mannschaftlichen Zusammenhalt, wie Amendt im Oberliga-Podcast betont:

„Von uns wird besonders zu erwarten sein müssen, dass wir als Mannschaft funktionieren und dieser Zusammenhalt, der auch in der letzten Saison ein großer Faktor war, dazu führt, dass man von Minute eins bis Minute 90 die Überzeugung hat, erfolgreich sein zu können“, stellt der neue Cheftrainer klar. Dabei komme es allen voran auf die richtige Einstellung seiner Akteure an, insbesondere „Leidenschaft, Begeisterung und Vorfreude“ auf die neue Aufgabe seien von großer Bedeutung. Mit Blick auf die Konkurrenz erwarten den Aufsteiger schwere Aufgaben, unter anderem geht es gegen Regionalliga-Absteiger KFC Uerdingen oder auch Vorjahres-Vizemeister SpVg Schonnebeck, die zum engen Favoritenkreis gehören. Der Übungsleiter sieht die größte Herausforderung aber woanders: „Ich glaube der stärkste Gegner ist man immer selbst. Wir müssen an der eigenen Überzeugung arbeiten, konzentriert und fokussiert bleiben“, resümiert Amendt.