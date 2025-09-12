Der FC Borntal Erfurt möchte in dieser Saison noch deutlich öfter Grund zum Jubeln haben. – Foto: Christian Igel

Leiden für den historischen Erfolg! In der Landesklasse 2 ist der FC Borntal Erfurt mit 7 Punkten sehr erfolgreich in die Saison gestartet. Das neu formierte Trainergespann hat auf Anhieb die richtigen Hebel gefunden.

Man möchte beim FC Borntal Erfurt kein erneutes Déjà-vu erleben, nachdem es in den Spielzeiten 2016/2017 und 2022/2023 nur zu jeweils einem Jahr auf Landesebene gelangt hat. Man hat aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt und das sieht man bereits nach nur 3 Spieltagen...

Dass beim FC Borntal das Gemeinschaftsgefühl und Gleichberechtigung einen hohen Stellenwert genießt, merkt man Trainer Sören Freytag direkt an, als er im Gespräch sofort auf seinen Trainerkollegen verweist. "Ich bekleide das Traineramt mit Sascha Ehrhardt auf Augenhöhe. Wir sehen uns beide absolut gleichberechtigt und das ist uns auch ziemlich wichtig." Die beiden waren vor 3 Jahren auch schon im Verein tätig, spielten in der Zweiten und trainierten diese danach auch. Nun wollen sie als Gespann die Landesklasse aufmischen, was mit sieben Punkten aus drei Spielen auch ganz ordentlich Fahrt aufgenommen hat. Wenn man aber auf das Torverhältnis von 4:2 schaut, so kann von einem Hurra-Fußball nicht die Rede sein. Das muss es aber auch nicht und der Erfolg gibt dem Trainergespann Recht. "Grundlegend ist uns bewusst, dass es als Aufsteiger nur über eine kompakte Defensive geht. Gerade, weil das Tempo in der Liga deutlich höher und die individuelle Qualität viel besser als in der KOL ist, müssen wir defensiv kompakt stehen. Auch, weil wie du sagtest, sich die Mannschaft letztes Jahr schwer getan hat, Chancen zu erspielen. Witzigerweise waren übrigens beide Gegentore von uns Eigentore (auch wenn gegen Großengottern es nicht als Eigentor eingetragen wurde)." erläutert Freytag die wenigen Tore, die in den Spielen mit Borntal-Beteiligung bisher gefallen sind und widerlegt zugleich, dass seine Mannschaft keinen verlässlichen Torjäger haben würde. "Wir haben mit Paul Friebel einen Stürmer im Kader, der sich selbst das Ziel gesetzt hat, 15 Tore zu schießen und sofern er es schafft, körperlich topfit zu sein, ist er definitiv ein Unterschiedsspieler für uns. Er ist technisch stark und hat einen unheimlich guten Abschluss. Trotzdem sorgen wir lieber dafür, dass wir möglichst nur wenig Tore brauchen, um die Spiele zu gewinnen. Ohne Gegentor ist es nun mal deutlich einfacher zu punkten. Momentan macht das unsere Defensive echt gut. Gregor Rudolf, Christopher Bomba und Ablou Fofana haben bisher in der IV absolut überzeugt."

Gegen den allgemeinen Trend, dass man als Aufsteiger noch eine Weile von der Aufstiegseuphorie zehrt und diese sich auch in torreichen Ergebnissen widerspiegelt, möchte das Duo Freytag/Ehrhardt viel lieber von Beginn an Fußball arbeiten lassen und vor allem mit einer taktisch klaren Marschroute überzeugen. "Uns ist klar, dass wir jedes Spiel leiden müssen und kritische Phasen überstehen müssen, um die Punkte zu holen. Aber durch den Einsatz und den Willen schaffen es die Jungs aktuell, dass wir uns das Glück erarbeiten bzw es erzwingen. Ihnen ist bewusst, dass taktische Disziplin und Kampf Grundlagen für den Erfolg sind." so Freytag, der den hohen Stellenwert der Grundtugenden hervorhebt. Ein Blick zurück in die Sommerpause zeigt, dass der FC Borntal Erfurt auch auf dem Transfermarkt eher ruhig und besonnen agierte. Als "unspektakulär" bezeichnet Sören Freytag die Rückholaktionen von Leon Main, Anton Hunger und Julien Taylor Lamont. Die drei konnten durch Verletzungen sowie Urlaub noch nicht voll durchstarten, aber sie "werden in der Saison noch wichtig für uns", da ist sich der Trainer sicher. Mit Oleksandr Shutov und Justin Weidlich konnten zwei "richtig gute Kicker" gehalten werde.