Der FC Aschheim besiegte den SV Waldperlach im Top-Spiel. – Foto: Valentin Hack

Leichtfüßige Aschheimer sind auch im Top-Duell nicht zu stoppen Die Serie geht weiter

Der FC Aschheim glänzt weiter in der aktuellen Bezirksliga-Saison. Im Top-Duell gegen den SV Waldperlach ging die Elf als klarer Sieger vom Platz.

Aschheim – Vor dem Spiel waren beide Mannschaften ungeschlagen, doch dann trennten sich die Wege spürbar. Mit einer Klasseleistung gewann der FC Aschheim mit 3:0 (2:0) beim SV Waldperlach und ist damit in der Bezirksliga Ost eines von zwei noch unbesiegten Teams. Trainer Stefan Huber war begeistert, wie man mit den schwierigen Bedingungen am Mittwochabend umgegangen ist. Vor dem Spiel hatte es so heftig geregnet, dass es Pfützen auf dem Platz gab. Gestern, 18:30 Uhr SV Waldperlach Waldperlach FC Aschheim FC Aschheim 0 3 Abpfiff

Die Aschheimer ließen sich davon aber nicht aus dem Tritt bringen und konzentrierten sich auf das Wesentliche. Die Gäste standen defensiv sehr kompakt und ließen vor dem eigenen Kasten nichts zu und hatten immer wieder ihre Chancen. Letztlich war es ein eigentlich ungefährdeter und so deutlich nicht zu erwartender Erfolg an einem Ort, an dem sich die Aschheimer in der Vergangenheit sehr schwertaten. Zwei Tore in vier Minuten entschieden die Partie zugunsten des FC Aschheim