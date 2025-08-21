Leichtfüßige Aschheimer nicht zu stoppen

Vor dem Spiel waren beide Mannschaften ungeschlagen, doch dann trennten sich die Wege spürbar. Mit einer Klasseleistung gewann der FC Aschheim mit 3:0 (2:0) beim SV Waldperlach und ist damit in der Bezirksliga Ost eines von zwei noch unbesiegten Teams. Trainer Stefan Huber war begeistert, wie man mit den schwierigen Bedingungen am Mittwochabend umgegangen ist. Vor dem Spiel hatte es so heftig geregnet, dass es Pfützen auf dem Platz gab. Die Aschheimer ließen sich davon aber nicht aus dem Tritt bringen und konzentrierten sich auf das Wesentliche. Die Gäste standen defensiv sehr kompakt und ließen vor dem eigenen Kasten nichts zu und hatten immer wieder ihre Chancen. Letztlich war es ein eigentlich ungefährdeter und so deutlich nicht zu erwartender Erfolg an einem Ort, an dem sich die Aschheimer in der Vergangenheit sehr schwer taten.

Diesmal war der FCA-Fußball extrem leichtfüßig. Vor dem 1:0 von Falk Schubert (33.) legte Didier Nguelefack den Ball mit der Hacke ab. Als vier Minuten später Mirza Idrizovic eine Hereingabe am langen Pfosten über die Linie drückte, war die Partie gefühlt gelaufen. Für eine überraschende Wende auf dem Platz waren die Aschheimer an diesem Tag zu gut und zu stabil. Nach dem Seitenwechsel hatten die Gastgeber dann mehr Ballbesitz, aber sie waren bis zum finalen 3:0 von dem kurz zuvor erst eingewechselten Sinisa Antonic (89.) weit weg von einem Anschlusstreffer, der dem Spiel neue Spannung und die zweite Luft hätte geben können. Die Gäste spielten den Sieg sehr seriös nach Hause. „Wir haben ein gutes Spiel gemacht und wollen jetzt so lange wie möglich ungeschlagen bleiben, sagt Trainer Stefan Huber.