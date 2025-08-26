Leichtfertig einen Sieg verschenkt

Die positive Erkenntnis zuerst: Im Gegensatz zum zaghaften Auftritt in Nattheim zeigten die Sportfreunde vor heimischem Publikum ein engagiertes Spiel. Das Erfolgserlebnis blieb jedoch aus. Trotz deutlich höherer Spielanteile nahmen die Gäste den Sieg mit nach Durlangen – nicht zuletzt dank eines fast schon geschenkten Tores in der Schlussphase.



Alles schien angerichtet, den mutlosen Auftritt zum Ligaauftakt vergessen zu lassen. Bestes Fußballwetter, Derbystimmung und ein gut besuchter Goldwasen. Vor allem aber, eine Mannschaft, die aus ihren Fehlern gelernt hat und von Anpfiff weg gegen den Gast aus Durlangen mutig auftrat. Doch früh wurde die Goldwasenelf auf dem Boden der Realität zurückgeholt. Doch früh folgte der Dämpfer: Praktisch mit dem ersten ernsthaften Gästevorstoß erzielte Durlangens Kapitän Adrian Drimus nach einem Foul an Terry Ludes an der Strafraumgrenze per Freistoß die 0:1-Führung.



Die Sportfreunde schüttelten den Schock schnell ab und blieben am Drücker, doch zunächst kamen die Gäste noch einmal zu einer gefährlichen Möglichkeit, die aber von Fischer leichtfertig vergeben wurde. Wenige Minuten später spurtete Stefan Weida dem Durlanger Tor entgegen, sein Abschluss ließ jedoch nur den Pfosten erzittern.



Praktisch mit dem Halbzeitpfiff belohnte Niklas Hinderer den hohen Aufwand der Gastgeber, als er den Überblick behielt und eiskalt zum verdienten 1:1-Ausgleich verwandelte.



Kurz nach Wiederanpfiff testeten die Gäste in einer Aktion gleich zweimal die Reflexe von Patrick Stähle, danach übernahm Lorch mehr und mehr die Spielkontrolle. Doch die Angriffe blieben zu unkoordiniert, die Abschlüsse zu harmlos oder wurden durch Abseitsstellungen unterbunden.



Die Sportfreunde setzten weiter auf Offensive, doch der entscheidende Treffer fiel auf der anderen Seite: In der 79. Minute missglückte ein Rückpass von Manuel Nusser zu Torhüter Stähle, die Gäste kamen in Ballbesitz und Manuel Seitz nutzte die Vorlage zum 1:2.



Mit dem Rücken zur Wand warfen die Gastgeber in der Schlussphase noch einmal alles nach vorne. In der Nachspielzeit hatte der frisch eingewechselte Yannik Bopp den Ausgleich auf dem Fuß, doch der bereits am Boden liegende Gästekeeper bekam gerade noch die Hände an den Ball.



Trotz der unglücklichen Niederlage machte der Auftritt Mut: Einsatz, Moral und Spielwitz lassen darauf hoffen, dass die Elf bald die ersten Punkte einfährt.