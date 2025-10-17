Leichtestes oder schwerstes Spiel?

Die echte Meisterschaft wird am Sonntag nicht entschieden, wenn um 15 Uhr auf dem Rasenplatz II "Am Franzschacht" in Friedrichsthal der aktuelle Spitzenreiter SV Elversberg II den 1. FC Saarbrücken II empfängt. Aber da derzeit Liga-Derbys der beiden Profiteams wegen der unterschiedlichen Klassenzugehörigkeiten nicht stattfinden, will man aus Saarbrücker Sicht zumindest bei den Reserveteams die Nase vorne haben. In der Tabelle liegt Gastgeber SV Elversberg II als Spitzenreiter acht Plätze vor dem Neunten 1. FC Saarbrücken II. Deren Trainer Sammer Mozain sagt im Vorfeld: "Sie stehen zu Recht so weit vorne, sie haben erfahrene Spieler wie Lukas Kohler und Kevin Koffi, und sie haben Jungs, die in der NLZ-Liga spielten, die Mischung scheint derzeit zu stimmen. Wir haben zuletzt in den Heimspielen zu viele Fehler gemacht und deshalb in zwei Spielen nur einen Punkt geholt, das müssen wir abstellen, wenn wir was mit holen wollen. Wir haben in der jüngsten englischen Woche auch zu wenig aus unseren Torchancen gemacht. Wir werden uns auch auf den Spitzenreiter wie auf jeden anderen Gegner vorbereiten, da spielt die Tabelle keine Rolle, zumal wir personell derzeit gut besetzt sind". Fehlen wird nur Mateo Schulze, bei dem nach wie vor ein Verdacht auf Schambeinentzündung besteht.