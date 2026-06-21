Leichter Vorteil für den SC March

Angreifer Catalin Aromanesi, der hier am Tunseler Henric Seger vorbei flankt, vergab in der Schlussphase die Chance zum 3:1 für den SC March. – Foto: Achim Keller

Wer Fußballtrainer nach dem Abpfiff zu ihrer Sicht der Dinge befragt, gewinnt zuweilen den Eindruck, beide Seiten hätten unterschiedliche Spiele verfolgt. So auch nach dem Hinspiel zum Aufstieg in die Bezirksliga: Spielertrainer Simon Schweiger vom SC March war der Ansicht, dass der 2:1 (1:0)-Erfolg "über 90 Minuten betrachtet verdient" gewesen war. Sicher hätte der SV Tunsel in der zweiten Halbzeit etwas mehr Spielanteile gehabt. "Großchancen gegen uns gab es aber nicht", sagte Schweiger. Vielmehr habe sein Angreifer Catalin Aromanesi in der Schlussphase freistehend noch die große Gelegenheit zum 3:1 vergeben. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.