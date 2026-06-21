Leichter Vorteil für den SC March

Duell Nummer eins um den Aufstieg in die Fußball-Bezirksliga geht an den SC March: Mit 2:1 gewinnt die Schweiger-Elf daheim gegen den SV Tunsel. Die Gäste bleiben für das Rückspiel zuversichtlich.
Wer Fußballtrainer nach dem Abpfiff zu ihrer Sicht der Dinge befragt, gewinnt zuweilen den Eindruck, beide Seiten hätten unterschiedliche Spiele verfolgt. So auch nach dem Hinspiel zum Aufstieg in die Bezirksliga: Spielertrainer Simon Schweiger vom SC March war der Ansicht, dass der 2:1 (1:0)-Erfolg "über 90 Minuten betrachtet verdient" gewesen war. Sicher hätte der SV Tunsel in der zweiten Halbzeit etwas mehr Spielanteile gehabt. "Großchancen gegen uns gab es aber nicht", sagte Schweiger. Vielmehr habe sein Angreifer Catalin Aromanesi in der Schlussphase freistehend noch die große Gelegenheit zum 3:1 vergeben. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.