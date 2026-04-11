Leichter Aufwärtstrend Landesliga Rhein-Neckar +++ Kirchardt holt gegen Bammental einen Punkt und schöpft neuen Mut von red. · 11.04.2026, 12:00 Uhr · 0 Leser

Da geht noch was. Die SG Kirchardt gibt sich lange nicht geschlagen im Abstiegskampf. – Foto: Berthold Gebhard

Dieser Punkt kann am Ende noch ganz viel wert sein. Die SG Kirchardt erkämpft sich beim 1:1 gegen den FC Bammental einen Zähler und gibt noch lange nicht auf in Sachen Klassenerhalt. Eine große Hilfe könnte die gleichzeitige Niederlage des SC Rot-Weiß Rheinau gegen Schwetzingen gewesen sein.

Zum Vorbericht: Die Möglichkeiten werden von Woche zu Woche weniger. Umso wichtiger ist es, dass Türkspor Eppingen und die SG Kirchardt anfangen zu gewinnen. Im Falle von Türkspor helfen sogar fast nur noch Siege aus den verbleibenden neun Spielen, um das Unmögliche wahr zu machen. Am Sonntag gegen den FC Dossenheim beginnt eine Englische Woche, die eigentlich nicht weniger als neun Punkte als Ertrag haben darf. Anpfiff ist um 15 Uhr. Zeitgleich duellieren sich die Kirchardter mit dem FC Bammental und dabei geht es ebenfalls um sehr viel. Die SG ist nach dem 0:4 beim Spitzenreiter FK Srbija Mannheim erstmals diese Saison auf einen Abstiegsplatz gerutscht und kann 2026 einfach nicht gewinnen. Die Zielsetzung ist klar – es muss schleunigst die Trendwende gelingen. Das vergangene Wochenende war in doppelter Hinsicht ein Rückschlag. "Als wir die anderen Ergebnisse gesehen haben, hat das natürlich nicht die Stimmung aufgehellt", sagt Stefan Stötzel. Der Kirchardter Co-Trainer musste mit seiner Mannschaft zuerst die 0:4-Niederlage beim FK Srbija Mannheim verdauen und dann die Siege des SC Rot-Weiß Rheinau (5:1 in Dossenheim) sowie des TSV Amicitia Viernheim (4:2 gegen die SG-SV Lobbach) hinnehmen. Das Ergebnis davon ist der Sturz auf einen direkten Abstiegsplatz und das erstmals in dieser Saison.