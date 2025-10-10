Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Leichte Muskelverletzung bei VfL-Kapitän Arnold
Mittelfeldspieler muss nach Problemen im Oberschenkel pausieren
Ein kurzer Schreckmoment im Testspiel gegen Hertha BSC: Bereits nach wenigen Minuten signalisierte Maximilian Arnold, dass es für ihn nicht weitergehen würde. Der Kapitän des VfL Wolfsburg verspürte nach einer Ecke ein Ziehen im hinteren Oberschenkel und wurde vorsorglich ausgewechselt.
Untersuchungen am Donnerstag ergaben eine leichte Muskelverletzung. Arnold wird in den kommenden Tagen das Pensum reduzieren. Wann er Cheftrainer Paul Simonis wieder zur Verfügung steht, ist derzeit offen.