Leichte Muskelverletzung bei VfL-Kapitän Arnold

Mittelfeldspieler muss nach Problemen im Oberschenkel pausieren

Ein kurzer Schreckmoment im Testspiel gegen Hertha BSC: Bereits nach wenigen Minuten signalisierte Maximilian Arnold, dass es für ihn nicht weitergehen würde. Der Kapitän des VfL Wolfsburg verspürte nach einer Ecke ein Ziehen im hinteren Oberschenkel und wurde vorsorglich ausgewechselt.

Untersuchungen am Donnerstag ergaben eine leichte Muskelverletzung. Arnold wird in den kommenden Tagen das Pensum reduzieren. Wann er Cheftrainer Paul Simonis wieder zur Verfügung steht, ist derzeit offen.

