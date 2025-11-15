Leicht im Tor, schwer zu knacken

Denn das eigentlich in Gospenroda geplante Hinrundenspiel wurde aufgrund der Witterung gedreht und findet nun mit Erlauer Heimrecht auf dem Kunstrasen in Schleusingen statt. Anstoß ist um 14:30 Uhr am kommenden Sonntag.

Für den Erlauer SV Grün-Weiß kommt das Duell in einer Phase, in der das Team Rückenwind verspürt. Der 2:0-Heimsieg gegen Wacker Gotha hat spürbar Selbstvertrauen freigesetzt. Torhüter Gerhard Leicht, der maßgeblich am ersten Zu-Null-Spiel der Saison beteiligt war, betont: „Klar ist es immer ein besonderer Tag, wenn man zu null spielt – vor allem gegen eine Mannschaft wie Gotha.“

Doch mit dem SV GW Gospenroda kommt eine echte Auswärtsmacht. 13 von 18 möglichen Punkten holte der Gegner in der Fremde, verlor auswärts nur einmal. „Das ist natürlich eine Ansage“, weiß Leicht, „aber wir können es jedem Gegner schwer machen, wenn wir unsere Stärken auf den Platz bringen.“

Dass Erlau in dieser Saison alle zwölf Punkte zu Hause geholt hat, zeigt zudem, wie wohl sich das Team im eigenen Umfeld fühlt. Auch wenn der Kunstrasen in Schleusingen nicht der gewohnte Platz ist, ist Leicht überzeugt: „Wichtig ist, dass wir als Team funktionieren – egal wo wir spielen.“

Der Erlauer Keeper selbst ist noch vergleichsweise frisch im Verein. Sein Weg führte ihn von Hildburghausen über Steinbach-Hallenberg nach Erlau – ein Wechsel, der letztlich spontan erfolgte. „Ich habe gemerkt, dass mir das Fußballspielen wirklich fehlt“, erinnert er sich an seine Zeit nach der privaten Umbruchphase. Als er hörte, dass Erlau einen Torhüter sucht, ging alles schnell: „Ich bin einfach mal mit zum Training – und dann hat es für beide Seiten gepasst.“

Dass die Hintermannschaft zu Saisonbeginn einige Gegentreffer hinnehmen musste, erklärt Leicht mit der komplett neuen Zusammensetzung: „Wir mussten uns erst finden – neue Spieler, neuer Keeper, neue Abläufe.“ Fehler räumt er offen ein: „Klar gingen auch Gegentore auf meine Kappe. Als Torwart passiert das – wichtig ist, daraus zu lernen.“ Mittlerweile hat sich das Zusammenspiel deutlich verbessert. „Die Kommunikation ist viel besser geworden. Jeder kämpft für den anderen.“

Ein wichtiger Baustein dafür ist das gelegentliche Torwarttraining mit Ex-Erlau-Keeper Alexander Zaschke. „Zaschi fordert uns richtig“, sagt Leicht, „und wir können extrem viel von seiner Erfahrung mitnehmen.“

Vor dem Duell mit dem starken Gegner aus Gospenroda blickt Leicht dennoch zuversichtlich nach vorn: „Wenn wir so auftreten wie gegen Gotha, können wir jeden schlagen. Wir müssen nur wieder als Einheit auftreten.“