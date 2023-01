Leicester entscheidet über Holzhauser: 1860 kassiert Rückschlag, Gorenzel schaltet Anwälte ein Löwen-Sportchef knüpft sich Führungsspieler vor

München/Belek – Für einen war auch der Abschlusstag in Belek vollgepackt mit Terminen, Telefonaten und Gesprächen. Während die 1860-Profis spontan frei hatten, kämpfte Günther Gorenzel an zwei Fronten. Zum einen bemüht sich der Sportchef weiter um Raphael Holzhauser. Das geplante Leihgeschäft mit dem Leuven-Profi entwickelt sich mehr und mehr zur Transferposse.

Zum anderen knöpft sich Gorenzel derzeit die vorhandenen Führungsspieler vor. Einer nach dem anderen muss antanzen. Gestern war noch Marcel Bär dran. Sportchef-Ansage an die Leitlöwen aus dem Mannschaftsrat: „Die müssen endlich Profil zeigen. Sie müssen das Heft des Handelns in die Hand nehmen. Jeder muss für die Mannschaft eine Schippe drauflegen.“ Aber der Reihe nach.

TSV 1860: Poker um Signalspieler Holzhauser

Raphael Holzhausers Einsatz am Sonntagabend in der belgischen Liga hat die Lage im Transferpoker entscheidend verändert – zum Nachteil der Löwen. Gorenzels heimlicher Plan war, dass die Belgier Holzhauser spielen lassen, was sie ja auch taten. Nicht geplant war, dass OH Leuven verliert (2:3 gegen Kortrijk) – weil die Niederlage den Löwen ein „Ass im Ärmel“ nehmen könnte, das Gorenzel zu haben glaubte.

Das Ass war die Gastspielerlaubnis für den 1860-Test gegen Kaiserslautern. Gorenzels Rechtsauffassung ist, dass Holzhauser nicht berechtigt war, am Sonntag für seinen eigentlichen Arbeitgeber aufzulaufen. Er glaubt, wasserdichte Verträge sowohl mit Holzhauser als auch mit OH Leuven ausgehandelt zu haben. Das Druckmittel – Spieler her, sonst Prüfung durch Verbände und Juristen – wurde durch Leuvens Niederlage zum Rohrkrepierer. Wer keine Punkte holt, kann auch keine verlieren. Dieses Fass aufzumachen, würde am Ende nur dem Spieler schaden – was nicht im Interesse der Löwen ist.