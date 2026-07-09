Leibersdorf: Knogler wird spielender Co & Kader-Verjüngungskur

Der FC Leibersdorf, der seit 2018 ununterbrochen der Kreisliga Donau-Laaber angehört, kann fünf Neuverpflichtungen bekanntgeben. Max Kühner, Rinor Ukaj, die beide zuletzt beim A-Klasisten SG Tegernbach Rudelzhausen aktiv waren, sowie Muaz Zorlu, Marco Burger, Egehan Gökalp, die allesamt von der U19 des FC Mainburg kommen, erweitern das Aufgebot der Gelb-Schwarzen.
"Ich freue mich sehr, dass sich in diesem Sommer so viele junge Talente aus der Region für den FC Leibersdorf entschieden haben. Das zeigt, dass wir als Verein auf einem guten Weg sind und für junge Spieler eine interessante Anlaufstelle geworden sind.
Im ersten Vorbereitungsspiel hatten wir einen Altersdurchschnitt von gerade einmal 21 Jahren – das kann sich definitiv sehen lassen und stimmt mich sehr positiv für die Zukunft. Mit Muaz Zorlu, Marco Burger und Egehan Gökalp haben wir gleich drei ganz junge Spieler im Kader, die das Potenzial haben, sich bei uns durchzubeißen. Mit Max Kühner und Rinor Ukaj konnten wir außerdem zwei weitere talentierte Spieler aus Tegernbach für uns gewinnen. Alle fünf bringen sehr spannende Voraussetzungen mit und haben sich in den ersten Wochen bereits hervorragend in die Mannschaft eingefügt. Jetzt gilt es, sie Schritt für Schritt weiterzuentwickeln, gut zu integrieren und gemeinsam als Team zusammenzuwachsen", lässt FCL-Chefanweiser Alli Attieh wissen.
"Es freut mich, dass mir der Verein sein Vertrauen schenkt und ich mir meine ersten Sporen als Co-Trainer im Herrenbereich unter einem Fußballexperten wie Ali Attieh verdienen darf. Die Mannschaft ist sehr aufnahmefähig und versucht, alles umzusetzen, was ihr vorgegeben wird. Das spiegelt sich auch auf dem Platz wider. Das macht mich schon ein bisschen stolz", sagt Knogler und fügt an: "In der Truppe steckt unglaublich viel Potenzial. Entscheidend wird sein, dass wir als Team auftreten, mutig Fußball spielen und bereit sind, in jedem Spiel alles füreinander zu investieren. Gelingt uns das gemeinsam als Verein, dann kann hier etwas ganz Großes entstehen."
"Der Kern der Mannschaft ist zusammengeblieben. Zusätzlich konnten wir unseren Kader mit einigen jungen Talenten verstärken, die hungrig und lernwillig sind. Mit Michael Knogler konnten wir ein Eigengewächs, das die Mannschaft und den Verein bestens kennt, in eine Führungsposition bringen. Ich bin mir sicher, dass Ali mit der Unterstützung von Michael die junge Mannschaft weiterentwickeln wird. Ich sehe den Kader hervorragend aufgestellt und freue mich auf die kommende Saison", gibt Abteilungsleiter Thomas Fersch zu Protokoll.