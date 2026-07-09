Leibersdorf: Knogler wird spielender Co & Kader-Verjüngungskur Der Kreisligist kann sich über fünf hoffnungsvolle Neuzugänge freuen von PM / ts · Heute, 11:15 Uhr · 0 Leser

obere Reihe von links nach rechts: 2. Abteilungsleiter Michael Eberl, Abteilungsleiter Thomas Fersch, Trainer Ali Attieh, Co-Spielertrainer Michael Knogler, Vorstand Frank Loibl untere Reihe von links nach rechts: Max Kühner, Marco Burger, Muaz Zorlu, Rinor Ukaj, Egehan Gökalp – Foto: Verein

Der FC Leibersdorf, der seit 2018 ununterbrochen der Kreisliga Donau-Laaber angehört, kann fünf Neuverpflichtungen bekanntgeben. Max Kühner, Rinor Ukaj, die beide zuletzt beim A-Klasisten SG Tegernbach Rudelzhausen aktiv waren, sowie Muaz Zorlu, Marco Burger, Egehan Gökalp, die allesamt von der U19 des FC Mainburg kommen, erweitern das Aufgebot der Gelb-Schwarzen.

"Ich freue mich sehr, dass sich in diesem Sommer so viele junge Talente aus der Region für den FC Leibersdorf entschieden haben. Das zeigt, dass wir als Verein auf einem guten Weg sind und für junge Spieler eine interessante Anlaufstelle geworden sind. Im ersten Vorbereitungsspiel hatten wir einen Altersdurchschnitt von gerade einmal 21 Jahren – das kann sich definitiv sehen lassen und stimmt mich sehr positiv für die Zukunft. Mit Muaz Zorlu, Marco Burger und Egehan Gökalp haben wir gleich drei ganz junge Spieler im Kader, die das Potenzial haben, sich bei uns durchzubeißen. Mit Max Kühner und Rinor Ukaj konnten wir außerdem zwei weitere talentierte Spieler aus Tegernbach für uns gewinnen. Alle fünf bringen sehr spannende Voraussetzungen mit und haben sich in den ersten Wochen bereits hervorragend in die Mannschaft eingefügt. Jetzt gilt es, sie Schritt für Schritt weiterzuentwickeln, gut zu integrieren und gemeinsam als Team zusammenzuwachsen", lässt FCL-Chefanweiser Alli Attieh wissen.





Der ehemalige Bayernliga-Fußballer hat zudem einen Co-Spielertrainer an seiner Seite, der aus den eigenen Reihen kommt: Kapitän Michael Knogler übernimmt künftig noch mehr Verantwortung. Seinen Spielführer-Posten gibt der 31-Jährige an Max Linseisen ab. "Wer Mick kennt, weiß, mit welcher Leidenschaft er diesen Verein lebt. Ehrlich gesagt hätte er den offiziellen Titel des Co-Trainers gar nicht gebraucht, denn seit meinem ersten Tag beim FC Leibersdorf unterstützt er mich in allen Bereichen. Er ist mit Herzblut dabei, bringt unglaublich viel Erfahrung mit und ist im besten Sinne positiv verrückt nach Fußball. Für mich ist er eine enorme Bereicherung – sowohl für das Trainerteam als auch für die gesamte Mannschaft", betont Attieh.



