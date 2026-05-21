Lehrte/Schleper rettet Punkt in packender Schlussphase Drama im Abstiegskampf von Gerry Grave · Heute, 12:09 Uhr · 0 Leser

Am 25. Spieltag der 1. Kreisklasse Emsland-Mitte erlebten die Zuschauer ein echtes Wechselbad der Gefühle. Die SG Lehrte/Schleper trennte sich nach einer dramatischen Aufholjagd mit einem 2:2-Unentschieden von der SpG Lähden-Holte. Für die Hausherren stand in dieser Begegnung existenziell viel auf dem Spiel: Mit einem Heimsieg hätte das Team den mathematisch sicheren Klassenerhalt vorzeitig perfekt machen können. Da die Gäste aus Lähden-Holte jedoch bereits seit Längerem gesichert im Mittelfeld rangieren und befreit aufspielen konnten, entwickelte sich von Beginn an eine hochspannende Aufgabe für die SG.

Offener Schlagabtausch mit kalter Dusche für die Heimelf Die Partie im ersten Durchgang war von Beginn an durch ein munteres Spiel über die Flügel geprägt. Es war keineswegs so, dass sich die Gastgeber versteckten; stattdessen entwickelte sich ununterbrochen ein offener Schlagabtausch mit guten Tormöglichkeiten auf beiden Seiten. Während sich beide Mannschaften auf Augenhöhe begegneten, zeigten sich die Gäste vor dem Pausenpfiff in den entscheidenden Momenten handlungsschneller. In der 11. Spielminute nutzte Markus Hoffmann eine starke Einzelaktion, um die Defensive der Heimelf zu überwinden und das 0:1 zu markieren. Nur wenig später der nächste Nackenschlag für die Gastgeber: Julian Geisler verwandelte in der 20. Minute einen direkten Freistoß unhaltbar zum 0:2. Mit diesem psychologisch schweren Rückstand ging es für die SG in die Kabinen.

Taktischer Kniff bringt die Wende

Nach dem Seitenwechsel bewies das Trainerteam der SG Lehrte/Schleper jedoch ein glückliches Händchen und reagierte mit einer mutigen taktischen Umstellung: Verteidiger Stephan Menke, bis dato die gewohnte Rots in der Brandung der eigenen Deckung, wurde als physisch starkes Brecheisen in die Sturmspitze beordert. Diese Maßnahme zeigte sofort Wirkung. Nur eine Minute nach Wiederanpfiff (46.) nutzte Johannes Strottmann die Verwirrung im gegnerischen Strafraum nach einer Ecke und verkürzte aus kurzer Distanz auf 1:2. Mitten in der Drangphase der Hausherren folgte in der 60. Spielminute jedoch der nächste herbe Rückschlag. Nach einem Foulspiel im Mittelfeld ließ sich Jan Struckmann zu einer verbalen Entgleisung in Richtung des Gegners hinreißen. Der Unparteiische wertete die Aktion als Beleidigung und zeigte Struckmann folgerichtig die Rote Karte. In Unterzahl schien die Hoffnung auf den bitter benötigten Punktgewinn vorerst zu schwinden.

Roloff bringt spielerisches Vermögen und späten Jubel Trotz des personellen Nachteils gab sich die Spielgemeinschaft nicht auf, was auch an einem entscheidenden personellen Impuls lag: Der langhaarige Philipp Roloff war im Verlauf der zweiten Halbzeit eingewechselt worden und stabilisierte das Spiel nach dem Platzverweis spürbar. Roloff brachte das dringend benötigte fußballerische Vermögen und spielerische Qualität auf den Platz. Durch seine Übersicht beruhigte sich das Spiel der SG in Unterzahl, wodurch sich weitere Offensivchancen kreieren ließen.