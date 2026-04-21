Lehrte zeigt Moral – und bleibt doch ohne Punkte

– Foto: Stefan Hageböke

Der SV 06 Lehrte hat dem Spitzenreiter SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II mehr abverlangt, als es das Ergebnis vermuten lässt. Beim 1:2 hielt der Tabellenletzte nach schwacher Anfangsphase lange dagegen, zeigte vor allem nach der Pause eine deutliche Leistungssteigerung – und ging dennoch leer aus.

In der Folge stabilisierte sich Lehrte. „Danach spielen wir ordentlich mit, es ist ein Hin und Her“, so Spiegel, der den Gegner dennoch leicht im Vorteil sah: „Ramlingen ist einen Tick besser, aber wir halten das 0:2 bis zur Halbzeit.“

„Wir verschlafen die ersten 20 Minuten etwas durch zwei individuelle Fehler und kassieren wieder einen 0:2-Rückstand“, sagte Trainer Dennis Spiegel. Tatsächlich nutzte Ramlingen seine frühen Möglichkeiten konsequent: Luca Tom Mussmann (11.) und Chris Treppschuh (17.) trafen zur schnellen Führung.

Nach dem Seitenwechsel veränderte sich das Spiel deutlich. „In der zweiten Halbzeit sind wir klar die bessere Mannschaft. Man hat keinen Unterschied gesehen, ob der Erste gegen den Tabellenletzten spielt“, sagte Spiegel. Eine Einschätzung, die er als positives Signal wertete: „Das rechne ich meiner Mannschaft hoch an.“

Lehrte drängte auf den Anschluss und wurde belohnt: Noah Berkhan verkürzte in der 56. Minute per Freistoß auf 1:2. „Wir machen den Anschlusstreffer und erhöhen den Druck“, sagte Spiegel. Ramlingen zog sich zurück, überließ Lehrte mehr Spielanteile und setzte auf Umschaltmomente.

Die Gastgeber kamen mehrfach in aussichtsreiche Situationen, blieben im letzten Drittel jedoch zu ungenau. „Wir kommen immer wieder nach vorne, schaffen es aber nicht, wirklich zwingend zu werden“, erklärte Spiegel. „Wir hatten zwei, drei Situationen, die wir besser ausspielen müssen.“

So blieb es beim knappen Rückstand – und bei der Frage nach dem Ertrag. „Meiner Meinung nach wäre ein Punkt verdient gewesen, das hätte der Moral gutgetan“, sagte Spiegel. Die Leistung seiner Mannschaft bewertete er dennoch positiv: „Ich bin stolz auf meine Mannschaft, weil sie ein ganz anderes Gesicht gezeigt hat als am Wochenende zuvor.“

In der Tabelle ändert sich für den SV 06 Lehrte wenig: Mit 13 Punkten bleibt der Aufsteiger auf dem letzten Platz, während SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II seine Spitzenposition festigt. Für Dennis Spiegel ist die Richtung klar: „Wir machen aber weiter, geben uns nicht auf und kämpfen. Das sind wir uns und dem Verein schuldig.“

SV 06 Lehrte – SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II 1:2

SV 06 Lehrte: Tjalf Müller, Dmitry Chistov, Abdul-Karim El-Hayek, Anton Welke (75. Philip Rietzke), Justin Bedrunka, Louie Sanyang (70. Jared Derksen), Abdul Mannan Gyamfi Edusei (75. Venhar Zeneli), Aaron Köhnlein (58. Martin Millatz), Saiku Kamara, Joshua Osteroth, Noah Berkhan - Trainer: Dennis Spiegel

SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II: Johann Ridtschenko, Maximilian Runge, Finn Beeneken, Patrick Post, Nico Schleif, Sebastian Daecke (71. Benedict Rahaus), Pablo Saavedra-Gerke, Fawaz Fakhri Khiro, Luca Tom Mussmann (78. Ahmed Khaldi), Chris Treppschuh (77. Patrick Neuhaus), Torben Tepper (71. Tibor Strutzke) - Trainer: Darijan Vlaski

Schiedsrichter: Timm Winkler

Tore: 0:1 Luca Tom Mussmann (11.), 0:2 Chris Treppschuh (17.), 1:2 Noah Berkhan (56.)