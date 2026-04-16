Lehrte zeigt Leben – und verpasst doch den Sieg

Der SV 06 Lehrte hat im Kellerduell beim TSV Kirchrode ein Lebenszeichen gesendet – und zugleich den möglichen Befreiungsschlag verpasst. Beim 2:2 sammelte der Tabellenletzte zwar einen Punkt, ließ aber vor allem in der ersten Halbzeit die Chance auf einen Sieg liegen.
„Am Ende sind wir glücklich über das Unentschieden, weil wir unsere Negativserie zumindest mit einem Punkt stoppen konnten“, sagte Trainer Dennis Spiegel. Zugleich schwang Bedauern mit: „Vom Spielverlauf her hätten wir aber vor allem in der ersten Halbzeit auch als Sieger vom Platz gehen können.“
Tatsächlich begann Lehrte druckvoll und erspielte sich früh klare Möglichkeiten. „Wir hätten da schon 3:0 führen können, wenn nicht sogar müssen.“ Doch die Effizienz fehlte: „In der Box treffen wir mehrfach die falsche Entscheidung und machen zu wenig aus unseren Möglichkeiten.“
Die Führung gelang dennoch: Noah Berkhan traf in der 34. Minute zum 1:0 und überzeugte über die gesamte Spielzeit. „Noah Berghahn hat ein überragendes Spiel gemacht“, so Spiegel. Kurz darauf blieb zudem ein Elfmeterpfiff aus: „Danach wird uns ein klarer Elfmeter verwehrt – aus meiner Sicht eine Fehlentscheidung.“
Nach der Pause veränderte sich das Spiel. „In der zweiten Halbzeit kommt Kirchrode besser ins Spiel, drückt auf den Ausgleich“, sagte Dennis Spiegel. Das 1:1 fiel schließlich durch einen Distanzschuss, „bei dem unser Torwart etwas unglücklich aussieht“.
Wenig später geriet Lehrte erneut ins Hintertreffen – diesmal durch einen Strafstoß. „In der Situation stellen wir uns nicht clever genug an“, kritisierte Spiegel.
Doch anders als zuletzt brach Lehrte nicht ein. Die Reaktion folgte prompt: Nach einem schnell ausgeführten Freistoß traf Anton Welke zum 2:2 (86.). „Wir bleiben aber dran“, sagte Spiegel.
In der Schlussphase drängte Lehrte auf den Sieg. „Danach sind wir wieder am Drücker, aber es bleibt beim Unentschieden“, resümierte Dennis Spiegel.
„Insgesamt sind wir mit dem Punkt zufrieden. Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie lebt und weiterhin daran glaubt.“
In der Tabelle bleibt die Lage angespannt: Mit 13 Punkten verharrt der SV 06 Lehrte auf dem letzten Platz, während TSV Kirchrode zumindest leicht Abstand wahrt. Für Lehrte geht der Blick bereits nach vorn – auf die nächste, noch schwierigere Aufgabe. „Jetzt geht es gegen SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II. Eine brutal schwere Aufgabe, aber wir spielen zu Hause und wollen alles reinwerfen, um ein Erfolgserlebnis zu holen“, kündigte Spiegel an.
TSV Kirchrode – SV 06 Lehrte 2:2
TSV Kirchrode: Marcelino Tegtmeier, Abdul Wahid Orya, Lev Zhuravlov (16. Mirco Kraus), Marvin-Valentin Klein, Othman Saleh, Paul-Luis Hilzendeger (74. Selwyn Obregon-Hemmerle), Patrick Bartkiewicz (74. Paul Dietrich), Moatasem Abdulkader, Manuel Wagner, Fadel Rhedda Sawadogo, Osayande-Kevin Ekhator (46. Finn Zeh) - Trainer: Dominik Standke
SV 06 Lehrte: Tjalf Müller, Dmitry Chistov (83. Philip Rietzke), Pascal Reinke, Anton Welke, Justin Bedrunka, Louie Sanyang (60. Anton Welke), Martin Millatz (70. Lamin Daffeh), Aaron Köhnlein, Venhar Zeneli (46. Abdul-Karim El-Hayek), Joshua Osteroth, Noah Berkhan - Trainer: Dennis Spiegel
Schiedsrichter: Mathias Michael Becker
Tore: 0:1 Noah Berkhan (34.), 1:1 Marvin-Valentin Klein (49.), 2:1 Finn Zeh (83.), 2:2 Anton Welke (86.)