Lehrte zeigt Leben – und verpasst doch den Sieg 2:2 beim TSV Kirchrode beendet die Negativserie des SV 06 Lehrte – Trainer Dennis Spiegel sieht vergebene Chancen und spricht dennoch von einem „glücklichen“ Punkt. von red · Heute, 07:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Lorena Pietler

Der SV 06 Lehrte hat im Kellerduell beim TSV Kirchrode ein Lebenszeichen gesendet – und zugleich den möglichen Befreiungsschlag verpasst. Beim 2:2 sammelte der Tabellenletzte zwar einen Punkt, ließ aber vor allem in der ersten Halbzeit die Chance auf einen Sieg liegen.

„Am Ende sind wir glücklich über das Unentschieden, weil wir unsere Negativserie zumindest mit einem Punkt stoppen konnten“, sagte Trainer Dennis Spiegel. Zugleich schwang Bedauern mit: „Vom Spielverlauf her hätten wir aber vor allem in der ersten Halbzeit auch als Sieger vom Platz gehen können.“ Tatsächlich begann Lehrte druckvoll und erspielte sich früh klare Möglichkeiten. „Wir hätten da schon 3:0 führen können, wenn nicht sogar müssen.“ Doch die Effizienz fehlte: „In der Box treffen wir mehrfach die falsche Entscheidung und machen zu wenig aus unseren Möglichkeiten.“

Die Führung gelang dennoch: Noah Berkhan traf in der 34. Minute zum 1:0 und überzeugte über die gesamte Spielzeit. „Noah Berghahn hat ein überragendes Spiel gemacht“, so Spiegel. Kurz darauf blieb zudem ein Elfmeterpfiff aus: „Danach wird uns ein klarer Elfmeter verwehrt – aus meiner Sicht eine Fehlentscheidung.“ Nach der Pause veränderte sich das Spiel. „In der zweiten Halbzeit kommt Kirchrode besser ins Spiel, drückt auf den Ausgleich“, sagte Dennis Spiegel. Das 1:1 fiel schließlich durch einen Distanzschuss, „bei dem unser Torwart etwas unglücklich aussieht“.