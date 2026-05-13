Lehrte will den Schwung mitnehmen – und Bemerode „ärgern“ Der SV 06 Lehrte reist nach dem Punktgewinn gegen Burgdorf zum TSV Bemerode – Trainer Dennis Spiegel setzt trotz kurzer Regenerationszeit auf einen engagierten Auftritt von red · Heute, 07:02 Uhr · 0 Leser

– Foto: Wojciech Banaszkiewicz

Der SV 06 Lehrte will die verbleibenden Saisonspiele weiter mit voller Intensität angehen. Nach dem 1:1 gegen den TSV Burgdorf, das die lange Negativserie beendete, wartet am Mittwochabend mit dem TSV Bemerode die nächste Aufgabe in der Bezirksliga Hannover Staffel 2.

Trainer Dennis Spiegel macht deutlich, dass seine Mannschaft trotz der schwierigen Tabellensituation nicht nachlässt: „Wir wollen die verbleibenden Spiele natürlich bestmöglich bestreiten und werden auch am Mittwoch gegen Bemerode wieder alles daran setzen, zu punkten.“ Heute, 19:00 Uhr TSV Bemerode TSV Bemerode SV 06 Lehrte SV Lehrte 19:00 PUSH Die Belastung bleibt allerdings hoch. Zwischen den Spielen bleibt kaum Zeit zur Regeneration. „Auch wenn die Zeit zur Regeneration knapp ist, werden die Spieler, die uns noch zur Verfügung stehen, regenerativ arbeiten und entsprechend behandelt werden, damit wir am Mittwoch wieder frisch auf dem Platz stehen und Bemerode ärgern können“, sagte Dennis Spiegel.