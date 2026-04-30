Lehrte verspielt 3:1 – und steht wieder mit leeren Händen da

– Foto: Lorena Pietler

Der SV 06 Lehrte hat beim TuS Davenstedt eine komfortable Führung aus der Hand gegeben – und steht nach dem 3:4 erneut ohne Punkte da. Nach einer starken ersten Halbzeit und einer 3:1-Führung kippte die Partie nach der Pause vollständig.

Dabei begann das Spiel aus Lehrter Sicht vielversprechend. Trotz Druckphasen der Gastgeber setzte die Mannschaft immer wieder eigene Akzente. „Das haben wir trotzdem richtig gut gemacht, waren taktisch diszipliniert, haben immer wieder Nadelstiche gesetzt und ein gutes Umschaltspiel gezeigt“, erklärte Spiegel. Noah Berkhan traf doppelt (16., 29.), ehe Fabian Pietler für Davenstedt verkürzte (33.). Noch vor der Pause stellte Berkhan mit seinem dritten Treffer den alten Abstand wieder her (39.), doch Joshua Benedict Nolte brachte die Gastgeber mit dem 2:3 (45.) zurück ins Spiel.

„Am Ende ist bei mir ein bisschen Fassungslosigkeit da“, sagte Trainer Dennis Spiegel. „Ich dachte eigentlich, dass wir in dieser Saison schon alles erlebt haben, was im Fußball passieren kann, aber irgendwie toppen wir das immer wieder.“

Nach dem Seitenwechsel änderte sich die Dynamik. „Wir wussten, dass der Gegner in der zweiten Halbzeit Druck machen würde“, sagte Spiegel. Davenstedt stellte um, spielte direkter – und profitierte zunehmend von Fehlern der Gäste. „Wir machen uns dann aber teilweise selbst durch individuelle Fehler oder Aktionen das Spiel kaputt“, so der Trainer. „Wir verteidigen im Strafraum nicht gut, sind nicht konsequent mannorientiert.“

Der Ausgleich durch Stanislaw Schkurin (60.) leitete die Wende ein, der späte Treffer von Pietler (86.) entschied die Partie endgültig. Spiegel verwies auch auf die Entstehung einzelner Situationen: „Das sind Dinge, die kann man nicht trainieren. Wir sind nicht clever genug, und das reicht dann am Ende nicht.“

Dass Lehrte erneut trotz ansprechender Leistung ohne Ertrag blieb, zieht sich durch die Saison. „Alle Gegner, gegen die wir bisher gespielt haben, wundern sich, warum wir so weit unten stehen“, sagte Spiegel. „Wir haben eine gute Spielanlage, sind oft auf Augenhöhe, aber am Ende sind es immer wieder individuelle Fehler, die uns um den Lohn bringen.“

Auch in der Schlussphase bot sich noch eine Chance zum Ausgleich. „Wir hatten selbst die Chance zum 4:3, kommen in den Strafraum, werden klar gefoult, spielen aber weiter und treffen das Tor nicht. Das ist dann teilweise auch Unvermögen“, sagte Spiegel.

So bleibt es bei der nächsten bitteren Niederlage. In der Tabelle verharrt der SV 06 Lehrte mit 13 Punkten auf dem letzten Platz, während TuS Davenstedt sich weiter Luft verschafft. Für Spiegel bleibt trotz allem die Perspektive bestehen: „Wir werden alles daransetzen, uns endlich zu belohnen, weil ich der Meinung bin, dass wir es verdient hätten, auch mal drei Punkte mitzunehmen.“

TuS Davenstedt – SV 06 Lehrte 4:3

TuS Davenstedt: Robin Ebinger, Dennis Lattmann, Lukas Arnold, Jasmin Sadikovic, Mustafa Ghadbouni (89. Mika Roos), Fabian Pietler, Paul Lange (62. Tolgahan Davran), Dominik Biber, Joshua Benedict Nolte (77. Darian Amin), Stanislaw Schkurin (95. Tim Kloss), Nic Giannini (73. Henrik Menke) - Trainer: Fatih Yildizadoymaz

SV 06 Lehrte: Tjalf Müller, Lamin Daffeh, Jared Derksen (62. Aaron Köhnlein), Abdul-Karim El-Hayek, Anton Welke (73. Venhar Zeneli), Justin Bedrunka, Martin Millatz, Saiku Kamara, Joshua Osteroth (83. Abdul Mannan Gyamfi Edusei), Philip Rietzke (67. Pascal Reinke), Noah Berkhan (80. Minh Le) - Trainer: Dennis Spiegel

Schiedsrichter: Manuel Enrico Niemeyer-Pop

Tore: 0:1 Noah Berkhan (16.), 0:2 Noah Berkhan (29.), 1:2 Fabian Pietler (33.), 1:3 Noah Berkhan (39.), 2:3 Joshua Benedict Nolte (45.), 3:3 Stanislaw Schkurin (60.), 4:3 Fabian Pietler (86.)