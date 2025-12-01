Lehrte verliert knapp – Spiegel beklagt Wirkung der langen Pause

Der SV 06 Lehrte hat den letzten Auftritt vor der Winterpause mit 0:1 gegen den MTV Engelbostel-Schulenburg verloren und bleibt damit im Tabellenkeller. Trainer Dennis Spiegel machte nach dem Spiel deutlich, dass die zweiwöchige Spielpause seiner Mannschaft „überhaupt nicht zugute gekommen“ sei.

Engelbostel erspielte sich in dieser Phase zahlreiche Chancen. „Engelbostel hat sich viele Torchancen erspielt, die wir am Anfang noch ganz gut wegverteidigt haben“, sagte Spiegel. Doch eine weitere Unaufmerksamkeit brachte den Rückstand: „Wir bekommen einen Chipball hinter die Kette, wo wir nicht gut durchschieben. Unser Torwart hat eine Fifty-Fifty-Situation, ist schon auf dem Weg nach draußen, bricht dann aber ab – und der Spieler lupft ihn drüber.“

„Wir hatten nicht die Möglichkeit, einen Testspielgegner zu bekommen“, erklärte Spiegel. „Nachdem wir zwei Spiele in Folge gewonnen hatten, kam diese lange Pause sehr unglücklich.“ Sein Team fand entsprechend schwer in die Partie: „Sind schwer ins Spiel gekommen, hatten keine gute erste Halbzeit.“

Mit diesem 0:1 ging es in die Pause.

„Eine ganz andere Mannschaft“ – Lehrte drückt nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel zeigte Lehrte ein komplett anderes Gesicht. „Wir kommen aus der Halbzeit raus, und auf einmal ist eine ganz andere Mannschaft auf dem Platz“, so Spiegel. „Die zweite Halbzeit gehört ganz klar uns.“

Der SV 06 erhöhte den Druck, gewann mehr Zweikämpfe und kam zu guten Möglichkeiten: „Wir haben viel mehr Spielanteile, lassen wenig zu und erspielen uns gute Torchancen.“ Doch erneut fehlte die Effizienz: „Leider nehmen wir nichts Zählbares mit.“

Für Spiegel wäre ein Remis verdient gewesen: „Ein Unentschieden wäre nicht unverdient gewesen und hätte uns auch gutgetan.“

„Der Abstand ist gering“ – Spiegel richtet den Blick nach vorn

Die Niederlage war nicht nur unglücklich, sondern nahm auch Schwung aus den vorherigen Erfolgen. „Leider war es nicht so, jetzt gehen wir mit einer Niederlage in die Winterpause“, sagte Spiegel.

Trotz Tabellenplatz 15 bleibt er optimistisch: „Der Abstand zu den Nichtabstiegsrängen ist gering – das ist weiterhin unser Ziel.“ Lehrte wolle in der Pause „personell noch einmal verstärken“ und in der Vorbereitung konzentriert arbeiten: „Dann werden wir gut vorbereitet in die Rückrunde starten.“

Der SV 06 Lehrte verabschiedet sich damit mit einer knappen, aber vermeidbaren Niederlage in die Winterpause – und mit dem klaren Auftrag, in der Rückrunde stabiler zu werden und die vorhandenen Chancen konsequenter zu nutzen.