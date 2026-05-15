Lehrte hadert mit Elfmeterentscheidung – und verliert erneut knapp

– Foto: Wojciech Banaszkiewicz

Der SV 06 Lehrte hat beim TSV Bemerode die nächste knappe Niederlage kassiert – und fühlte sich danach erneut um den Lohn gebracht. Beim 1:2 hielt der Tabellenletzte über weite Strecken mit, geriet jedoch durch einen umstrittenen Strafstoß entscheidend ins Hintertreffen.

Beide Mannschaften agierten mit Tempo und klarer Struktur. „Bemerode hatte enorme Qualität nach vorne, viel Tempo und einen klaren Matchplan“, erklärte Spiegel. „Dasselbe gilt aber auch für uns.“ Seine Mannschaft habe die taktischen Vorgaben „wirklich sehr gut umgesetzt“.

„Am Ende ist es wieder eine unglückliche Niederlage für uns“, sagte Trainer Dennis Spiegel. Gleichzeitig hob er das Niveau der Partie hervor: „Insgesamt war es aber ein richtig gutes und qualitativ hochwertiges Bezirksligaspiel.“

In der ersten Halbzeit lag der Vorteil dennoch bei den Gastgebern. Das 1:0 durch Alan Coleman (30.) entstand nach einem Missverständnis in der Lehrter Defensive. „Wir geraten dann unglücklich mit 0:1 in Rückstand, nachdem es zwischen Innenverteidiger und Torwart ein Missverständnis gibt“, sagte Spiegel.

Nach der Pause übernahm Lehrte zunehmend die Kontrolle. „Wir sind dann richtig gut aus der Kabine gekommen und waren aus meiner Sicht auch die bessere Mannschaft“, so der Trainer. In einer starken Phase der Gäste fiel jedoch die aus Lehrter Sicht entscheidende Szene.

„Ein Spieler von uns bekommt im Strafraum den Ball gegen die Schulter beziehungsweise den angelegten Arm und der Schiedsrichter entscheidet völlig überraschend auf Elfmeter“, sagte Spiegel. „Wirklich alle Beteiligten waren fassungslos – selbst die Bemeroder Spieler haben gesagt, dass das niemals ein Elfmeter war.“

Den Strafstoß verwandelte Leonard Bült in der 79. Minute zum 2:0. Lehrte kam durch Dmitry Chistov zwar noch einmal heran (90.), die Aufholjagd blieb jedoch unvollendet.

Auch die Nachspielzeit sorgte bei Spiegel für Unverständnis. „Unverständlich war für uns dann auch die kurze Nachspielzeit von nur drei Minuten – trotz sechs oder sieben Wechseln und der längeren Diskussionen rund um den Elfmeter“, sagte der Trainer. „Vielleicht wollte der Schiedsrichter bei dem Regen einfach schnell nach Hause.“

Trotz der Niederlage bewertete Spiegel den Auftritt seiner Mannschaft positiv. „Wir waren definitiv auf Augenhöhe mit dem Gegner“, sagte er. Der Ertrag bleibt jedoch erneut aus: Mit 14 Punkten steht der SV 06 Lehrte weiterhin am Tabellenende der Bezirksliga Hannover Staffel 2.

„Trotzdem bin ich mit der Leistung nicht unzufrieden“, sagte Spiegel. Nach zwei spielfreien Wochenenden wolle man „die letzten beiden Spiele noch einmal vernünftig bestreiten“.

TSV Bemerode – SV 06 Lehrte 2:1

TSV Bemerode: Leonard Bült, Alan Coleman - Trainer: Ramy-Nabil Hundt - Trainer: Daniel Spies

SV 06 Lehrte: Dmitry Chistov - Trainer: Dennis Spiegel

Schiedsrichter: Marcel Paust

Tore: 1:0 Alan Coleman (30.), 2:0 Leonard Bült (79.), 2:1 Dmitry Chistov (90.)