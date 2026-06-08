Lehrte gibt die Rote Laterne noch ab

– Foto: Volkhard Patten

Mit dem zweiten Sieg in Folge hat sich der SV 06 Lehrte aus der Saison verabschiedet. Beim ebenfalls abgestiegenen TuS Altwarmbüchen setzte sich die Mannschaft von Dennis Spiegel mit 3:0 durch und kletterte damit am letzten Spieltag noch auf Rang 15.

Dabei verlief die Partie zunächst ausgeglichen. Nach Einschätzung von Altwarmbüchens Trainer Sebastian Schmidtbestimmten die Gastgeber die erste Halbzeit über weite Strecken mit Ballbesitz und Gegenpressing. Der Rückstand durch Pascal Reinke (32.) habe seine Mannschaft jedoch aus der Bahn geworfen. „Durch einen dummen Elfmeter, wo man nicht runter gehen muss, liegt man 0:1 zurück und keiner weiß warum“, sagte Schmidt.

„Am Ende sind wir natürlich überglücklich, einen 3:0-Sieg eingefahren zu haben“, sagte Spiegel. „Unter dem Strich war das auch ein verdienter Erfolg, wobei wir natürlich auch Glück hatten.“

Lehrte nutzte seine Möglichkeiten konsequent. „Wir haben unsere Chancen dagegen eiskalt verwertet“, erklärte Spiegel. Nach dem Seitenwechsel erhöhten Philip Rietzke (53.) und Noah Berkhan (76.) auf 3:0. Für Schmidt war insbesondere der zweite Gegentreffer vorentscheidend: „Wieder bekommen wir einen Elfmeter gegen uns. Auch das selbe Muster – ohne Not setzen wir eine Grätsche an. Der fällige Elfmeter war dann das 0:2, dann hingen die Köpfe und ich wusste, wir holen heute keine Punkte mehr.“

Trotz personeller Engpässe brachte Lehrte den Vorsprung souverän über die Zeit. „Wir hatten nur zwei Feldspieler und einen Torwart auf der Bank“, berichtete Spiegel.

Für den Lehrter Trainer hatte der Erfolg auch über das einzelne Spiel hinaus Bedeutung. „Für uns war es wichtig, nicht als Tabellenletzter abzusteigen. Das war meine Vorgabe“, sagte Spiegel. „Am Ende steigen wir zwar trotzdem ab, aber eben als Drittletzter. Das ist für uns zumindest ein kleiner Erfolg im Abstiegskampf.“

Während Lehrte nach zwei Siegen zum Abschluss mit 20 Punkten auf Rang 15 landet, zieht Altwarmbüchen mit 18 Punkten als Tabellenletzter den Gang in die Kreisliga an. Schmidt blickt dennoch optimistisch nach vorne: „Der Kader bleibt bestehen und wird mit neuen Spielern in der Spitze und Breite verstärkt.“ Die Bezirksliga sei für seinen Verein grundsätzlich „definitiv machbar“, es hätten „Kleinigkeiten gefehlt und auch ein bisschen mehr Qualität im Kader“.

Auch bei Lehrte richtet sich der Blick bereits nach vorn. „Jetzt sind wir auch irgendwie froh, dass die Saison vorbei ist“, sagte Spiegel. „Nun geht es darum, uns vernünftig auf die neue Spielzeit vorzubereiten und die Kaderplanung weiter voranzutreiben.“ Nach dem gelungenen Saisonabschluss falle ihm das leichter: „Ich bin stolz darauf, dass wir die letzten beiden Spiele noch positiv gestalten konnten.“

TuS Altwarmbüchen – SV 06 Lehrte 0:3

TuS Altwarmbüchen: Nils Kühnen, Tom Luis Herzog, Marek Müller (63. Firas Ouerzli), Mohamed Ali Ouni (78. Alexander Müller), Marco Faulborn, Lennart Mokijewski, David Arnold (46. Timo Rowold), Dustin Oliver Hübner (67. Devin Dollmann), Daniel Hector Patino Mosquera, Yannik Gruhn, Steve Schumann - Trainer: Sebastian Schmidt

SV 06 Lehrte: Tjalf Müller, Abdul-Karim El-Hayek, Pascal Reinke (67. Minh Le), Louie Sanyang, Martin Millatz, Abdul Mannan Gyamfi Edusei, Venhar Zeneli (46. Lamin Daffeh), Saiku Kamara, Joshua Osteroth, Philip Rietzke, Noah Berkhan - Trainer: Dennis Spiegel

Schiedsrichter: Adrian Börner

Tore: 0:1 Pascal Reinke (32.), 0:2 Philip Rietzke (53.), 0:3 Noah Berkhan (76.)