Lehrte dreht Rückstand und feiert lange vermisstes Erfolgserlebnis

– Foto: Volkhard Patten

Beim Schlusspfiff war die Erleichterung groß. Nach vielen Wochen ohne Sieg hat der SV 06 Lehrte beim TuS Kleefeldein spektakuläres 4:3 gefeiert und damit ein lange vermisstes Erfolgserlebnis eingefahren.

Dabei begann die Partie alles andere als ideal für die Gäste. Obwohl Lehrte nach Einschätzung des Trainers mehr Spielanteile hatte, geriet die Mannschaft durch zwei Konter nach eigenen Ballverlusten mit 0:2 in Rückstand. Marcel Hayduk (39.) und Aaron Buhrow (41.) nutzten die Fehler eiskalt aus.

„Am Ende war natürlich eine gewisse Erleichterung zu spüren. Es ist schon eine Last abgefallen, endlich mal wieder einen Sieg eingefahren zu haben“, sagte Trainer Dennis Spiegel. „Das Gefühl nach dem Spiel war fast schon ungewohnt.“

„Durch zwei individuelle Fehler im Spielaufbau laufen wir jeweils in Konter und geraten dadurch mit 0:2 in Rückstand“, sagte Spiegel. Umso wichtiger sei der Anschlusstreffer von Joshua Osteroth unmittelbar vor der Pause gewesen (43.).

Nach dem Seitenwechsel kämpfte sich Lehrte zurück. Noah Berkhan glich zunächst zum 2:2 aus (60.), ehe Raphael Schütte den Gastgebern die erneute Führung bescherte (70.).

Erneut Berkhan (78.) und Pascal Reinke (82.) drehten die Partie schließlich zugunsten der Gäste. „Danach hat man gesehen, was in unserer Mannschaft steckt“, sagte Spiegel. „Am Ende mit 4:3 zu gewinnen, spricht für die Moral der Jungs. Das war eine ganz starke Reaktion.“

Den Sieg bezeichnete der Lehrter Trainer als verdient. „Insgesamt war es eine recht ausgeglichene Partie, wobei wir am Ende aus meiner Sicht verdient gewonnen haben.“ Zugleich sieht er die Leistung als Bestätigung für die Qualität seiner Mannschaft: „Es zeigt auch, dass wir mit vielen Mannschaften dieser Liga absolut auf Augenhöhe agieren können.“

Mit dem vierten Saisonsieg verbessert sich der SV 06 Lehrte auf 17 Punkte und verkürzt den Abstand auf die Konkurrenz im Tabellenkeller. Für den TuS Kleefeld hat die Niederlage dagegen schwerwiegende Folgen. Zwar besteht rechnerisch noch die Möglichkeit, den Relegationsplatz zu erreichen, aufgrund des deutlich schlechteren Torverhältnisses ist der Klassenerhalt jedoch nur noch theoretischer Natur.

Für Spiegel ist die Zielsetzung vor dem letzten Spieltag klar: „Gegen Altwarmbüchen wollen wir die Saison vernünftig abschließen. Unser klares Ziel ist es, nicht als Tabellenletzter abzusteigen.“

Der Erfolg in Kleefeld könnte dafür noch einmal neue Kräfte freisetzen. „Wir haben uns mit einer starken Leistung zurückgemeldet und dieser Sieg hat uns allen richtig gutgetan“, sagte Spiegel.

TuS Kleefeld – SV 06 Lehrte 3:4

TuS Kleefeld: Felix Schlüter, Marcel Eisele (45. Timo Podzelny), Jannis Podzelny (57. Niclas Lobback), Raphael Schütte, Gent Heinsch (57. Noah Djürken), Jonathan Buhrow, Aaron Buhrow, Christopher Hayduk (67. Lukas Hoppe), Maxmilian Hoffmann (62. Thorne Apfelstädt), Marcel Hayduk, Jonas Jaeger - Trainer: Maik Seizinger

SV 06 Lehrte: Marvin Wiedermeier, Dmitry Chistov, Abdul-Karim El-Hayek, Anton Welke (53. Philip Rietzke), Martin Millatz, Abdul Mannan Gyamfi Edusei, Aaron Köhnlein (43. Jared Derksen), Venhar Zeneli (45. Pascal Reinke), Saiku Kamara, Joshua Osteroth (53. Justin Bedrunka), Noah Berkhan - Trainer: Dennis Spiegel

Schiedsrichter: Ilkay Yerli

Tore: 1:0 Marcel Hayduk (39.), 2:0 Aaron Buhrow (41.), 2:1 Joshua Osteroth (43.), 2:2 Noah Berkhan (60.), 3:2 Raphael Schütte (70.), 3:3 Noah Berkhan (78.), 3:4 Pascal Reinke (82.)