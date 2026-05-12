Lehrte beendet Negativserie – dank Wiedermeier und etwas Glück

– Foto: Stefan Hageböke

Der SV 06 Lehrte hat seine lange Negativserie gestoppt. Beim 1:1 gegen den TSV Burgdorf holte der Tabellenletzte der Bezirksliga Hannover Staffel 2 erstmals seit Wochen wieder einen Punkt – auch dank eines starken Auftritts von Torwart Marvin Wiedermeier.

Das Spiel selbst blieb über weite Strecken überschaubar. Beide Mannschaften traten personell angeschlagen an, die Begegnung entwickelte entsprechend wenig spielerische Qualität. „Wenn man bedenkt, dass die Personalsituation bei beiden Mannschaften nicht optimal war, war auch das Niveau des Spiels insgesamt nicht besonders hoch“, ordnete Spiegel ein. „Deshalb können wir mit dem Punkt gut leben und sind damit auch zufrieden.“

„Am Ende war es seit langer Zeit mal wieder ein Erfolgserlebnis für uns mit dem Punktgewinn gegen den TSV Burgdorf“, sagte Trainer Dennis Spiegel nach der Partie.

Lehrte ging in der 25. Minute durch Dmitry Chistov in Führung und verteidigte den Vorsprung lange leidenschaftlich. Burgdorf erhöhte im zweiten Durchgang jedoch den Druck und kam zu mehreren guten Möglichkeiten. Erst in der 82. Minute fiel durch Cedrick Kunz der verdiente Ausgleich.

Dass Lehrte bis dahin überhaupt in Führung lag, hatte viel mit dem eigenen Schlussmann zu tun. „Burgdorf hat einige Chancen liegen gelassen, und wir können uns bei unserem Torwart Marvin Wiedermeier bedanken“, sagte Spiegel. „Ohne ihn hätten wir das Spiel wahrscheinlich wieder verloren.“

Für Lehrte hatte der Punktgewinn daher auch eine mentale Komponente. „Wenn der Druck weg ist und man befreit aufspielen kann, kommt plötzlich auch das Glück zurück, das uns in den vergangenen Wochen oft gefehlt hat“, erklärte Spiegel.

Mit nun 14 Punkten bleibt der SV 06 Lehrte zwar Tabellenletzter, verhinderte gegen den Tabellenneunten aus Burgdorf aber zumindest die nächste Niederlage. Spiegel zog dabei eine interessante Parallele zur ersten Saisonhälfte: „Auch damals hatten wir eine längere Niederlagenserie und konnten uns dann gegen Burgdorf wieder belohnen. Dieses Mal war es wieder so.“

SV 06 Lehrte – TSV Burgdorf 1:1

SV 06 Lehrte: Marvin Wiedermeier, Jared Derksen, Dmitry Chistov, Pascal Reinke (46. Anton Welke), Justin Bedrunka, Martin Millatz, Juel Desron Grant-Lewis, Abdul Mannan Gyamfi Edusei, Venhar Zeneli (61. Minh Le), Saiku Kamara, Joshua Osteroth - Trainer: Dennis Spiegel

TSV Burgdorf: Till Adebahr, Robin Günther, Noel Köhler, Benjamin Sarr, Kevin Franke, Benjamin Schubert, Andrej Mechonzew (81. Jan-Ole Müller), Mathis Flügge (75. Filmon Negasi), Cedrick Kunz, Alexander Kamerer (88. Dimitrij Gottfried), Murthada Abdulkarim (60. Ben Kükendorf) - Trainer: Mirco Roger

Schiedsrichter: Jools-Niel Noack

Tore: 1:0 Dmitry Chistov (25.), 1:1 Cedrick Kunz (82.)