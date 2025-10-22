Lehrstunde unter Flutlicht – FCN scheidet gegen Forstinning klar aus

Trotz der klaren Überlegenheit des Gegners versuchte Neuhadern von Beginn an, mutig im Aufbau zu agieren und sich nicht zu verstecken. Doch genau dieser Mut wurde mehrfach bestraft – einfache Ballverluste führten zu schnellen Gegentoren. „Wir wollten weiter unseren Weg gehen und Fußball spielen“, erklärte Casola. „Aber wir wurden für jeden kleinen Fehler gnadenlos bestraft.“

„Wir haben heute in vielen Bereichen eine Lehrstunde bekommen“, gab Trainer Dario Casola nach dem Spiel ehrlich zu. „Forstinning war brutal stark, sehr eingespielt und hat uns in allen Phasen gezeigt, wie konsequent man auf diesem Niveau spielen muss.“

Defensiv kam die junge Neuhaderner Mannschaft häufig einen Schritt zu spät, während Forstinning in beeindruckendem Tempo kombinierte und seine Chancen eiskalt nutzte. Auch offensiv blieb Neuhadern oft im letzten Drittel hängen – die wenigen Gelegenheiten, die sich boten, blieben ungenutzt.

„Wir müssen neidlos anerkennen, dass Forstinning uns heute in allen Belangen überlegen war“, so Casola weiter. „Aber ich mache den Jungs keinen Vorwurf. Sie haben es trotzdem versucht, sind mutig geblieben und haben bis zum Schluss nicht aufgegeben.“

Trotz der hohen Niederlage will man beim FC Neuhadern die richtigen Schlüsse ziehen und die positiven Aspekte mitnehmen.

„Das war ein Spiel, das uns zeigt, wo wir hinwollen – und wie viel Arbeit noch vor uns liegt“, bilanzierte Casola. „Wir nehmen die Erfahrung mit und konzentrieren uns jetzt voll auf den Ligaalltag.“