Lehrstunde: Regionalligist SGV Heilbronn-Freiberg geht 1:6 unter

Ein bitterer Start in Oedheim

Von Anpfiff an machte Hoffenheim richtig Druck, Heilbronn-Freiberg kam kaum zum Zug. So war plötzlich hinten alles frei. Ein weiterer Fehler begünstigte die Situation, und der gegnerische Stürmer konnte bereits in der 5. Spielminute mühelos zum 0:1 einschieben. Die Defensive des SGV zeigte sich bereits in dieser frühen Phase anfällig und ungeordnet.

Der schnelle Hoffnungsschimmer durch Lee

Doch die Antwort der Heilbronn-Freiberger folgte fast im Gegenzug und brachte Emotionen ins Spiel. In der 7. Minute profitierte Gwang-in Lee von seiner Schnelligkeit und schob zum 1:1-Ausgleich ein. Kurz darauf hielt Heilbronn-Freiberg weiterhin gut mit. Der Keeper Eljuga konnte nach einem flachen Schuss links gut reagieren und bewahrte sein Team vor einem erneuten Rückstand.

Ein Doppelschlag bricht den Rhythmus

Die Hoffnung währte jedoch nicht lange, denn Hohenheim schlug eiskalt zurück. In der 17. Minute bekamen die Gäste einen Freistoß mittig aus 20 Metern zugesprochen. Hier war für den Freiberger Schlussmann nichts zu halten – ein toller Schuss bedeutete das 1:2. Nur zwei Minuten später, in der 19. Minute, folgte das nächste Gegentor zum 1:3. Vorausgegangen war ein Missverständnis in der Abwehr vor dem Tor.

Die schonungslose Bestrafung vor dem Pausenpfiff

Nach diesen Szenen wurde es auf dem Platz etwas ruhiger. Der Rasen glühte unter der Sommerhitze, doch immerhin kühlte der Wind runter. Hohenheim zog recht souverän seine Leistung ab, während Heilbronn-Freiberg hinten einfach nicht gut stand. Die Mannschaft ließ Fehler zu, die Hoffenheim rigoros bestrafte. In der 44. Minute nutzte Denis Donkor diese Schwächen und erzielte den bitteren 1:4-Halbzeitstand.

Bissigkeit im zweiten Durchgang

Nach dem Anpfiff zur zweiten Halbzeit änderte sich das Gesicht der SGV-Mannschaft. Heilbronn-Freiberg agierte fortan emotionaler und bissiger. Hoffenheim wirkte unterdessen weiterhin souverän. In der 77. und 78. Minute reduzierte Hohenheim den Druck nach vorne, was dem SGV zwei dicke Chancen einbrachte. Doch beide Gelegenheiten verfehlten ihren Weg zum Tor knapp.

Das späte Chaos besiegelt die Pleite

In der Schlussphase brach das Defensivgefüge der Freiberger erneut zusammen. In der 80. Minute vollendete Alex Honajzer aus spitzem Winkel zum 1:5. In der 88. Minute setzte Hoffenheim dem Ganzen die Krone auf: Ein Kopfball landete am langen Pfosten, Grawe kam nicht mehr richtig heran, und die Kugel prallte zum 1:6-Endstand ins Tor. Torschütze war Ben Opoku. Nach der dreiminütigen Nachspielzeit ertönte der erlösende Abpfiff. Das war ein lehrreicher Tag für den Regionalligisten.

Die Aufarbeitung des Debakels vor der nächsten Aufgabe

Nach diesem lehrreichen, aber schmerzhaften 1:6 gegen Hoffenheim II gilt es für den SGV Heilbronn-Freiberg, den Blick nach vorne zu richten. Am Dienstag, den 21.07.2026, steht das nächste Testspiel um 18.30 Uhr beim Bezirksligisten GSV Pleidelsheim an.