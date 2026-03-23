Lehrstunde in Sachen Effektivität und Tempofußball

FSV Trier-Tarforst – SG Saartal Irsch 7:0 (5:0)
Der unangefochtene Tabellenführer erteilte den defensiv erneut desolat agierenden Saartalern eine Lehrstunde in Sachen Effektivität und erfolgreichen Tempofußball. Tarforst sorgte binnen einer Minute durch Treffer von Caspar Suder (2.) und Felix Stüber (3.) für einen Blitzstart. Die Gäste kamen anschließend durch Dominik Lorth und Elias Rüttjes nach Kontern zu guten Möglichkeiten. Ein weiterer Doppelschlag des späteren Dreifachtorschützen Stüber (31.) sowie Fabian Wey (35.) bedeutete schließlich den frühzeitigen Knockout für die überforderten Gäste. Nach einem Solo schraubte Benedikt Decker das Ergebnis vor der Pause auf 5:0 hoch (44.).
Den Schlusspunkt unter eine (titel)reife Leistung legten schließlich Nicola Rigoni, der das halbe Dutzend vollmachte (78.), sowie der überragende Stüber, der nach einer Ecke von Phil Scheuring mit seinem zweiten Kopfballtor den 7:0-Endstand besorgte (90.). „Wir sind denkbar schlecht ins Spiel gestartet, lagen nach drei Minuten 0:2 zurück. Anfangs waren wir gar nicht bei der Sache, doch Tarforst war auch eine Klasse besser, zumal wir drei, vier Konterchancen nicht sauber ausgespielt haben. In der zweiten Halbzeit haben wir uns gesteigert, doch die Niederlage ist in der Höhe auch verdient“, kommentierte ein enttäuschter Saartal-Kapitän Fabian Müller.
FSV-Coach Patrick Zöllner befand, dass „wir früh die Kontrolle übernommen haben und den Vorsprung komfortabel ausbauen konnten. Wir waren dominant von der ersten bis zur letzten Minute. Am Ende steht ein souveräner 7:0-Erfolg.“
SV Niederemmel – SG Ruwertal/Gutweiler 1:3 (1:2)
Beim Aufsteiger holte sich die Ruwertal-SG drei wichtige Punkte und zog an der SG Saartal vorbei auf Rang sechs. Karsten Willems (27.) und Tobias Krämer (32.) sorgten für einen 2:0-Vorsprung, der mit dem Anschlusstreffer des in der 48. Minute mit Rot des Feldes verwiesenen Marcel Koster noch einmal ernsthaft in Gefahr geriet (45.+2). Lukas Hofmann fand eine passende Antwort und erhöhte auf 3:1 (53.). Nach der Ampelkarte gegen SG-Spieler Jeremy Kaiser (60.) wurde es noch mal spannend, doch die Gäste brachten den Vorsprung über die Zeit. „Es war ein schwaches Bezirksligaspiel mit einem noch schwächeren Schiedsrichter. Während Ruwertal seine Stärken bei Ecken und Freistößen eiskalt nutzte, sind die Standards bei uns verpufft. Die Rote Karte und der dritte Gegentreffer ein paar Minuten später war der Gamechanger“, war die Niederlage für Niederemmels Trainer Sascha Kohr verdient.
FSV Salmrohr – SV Sirzenich 1:1 (0:0)
Zwei wichtige Punkte im Kampf um Platz zwei ließ der FSV Salmrohr liegen. Mit dem 1:1-Unentschieden dürfte es für die Thömmes-Elf zunehmend schwieriger werden, im Aufstiegsrennen zu bleiben, zumal Schweich seinen zweiten Platz mit einem 4:2-Erfolg gegen Tawern ausbaute. Salmrohr war zunächst das aktivere Team, ließ aber Hochkaräter von Hendrik Thul (zweimal), Oliver Mennicke und Noah Wrusch aus. Thul traf in der 20. Minute zudem nur die Latte. Die Offensivbemühungen des FSV fanden in der 63. Minute ihren verdienten Lohn, als Noah Wrusch im Eins-gegen-eins im zweiten Versuch gegen den starken Gästekeeper Felix Bollig erfolgreich war – 1:0. Zuvor war Sirzenichs Bastian Neises nach einem Konter an Dominik Thömmes im FSV-Tor gescheitert. Als Neises fünf Minuten vor dem Ende im Strafraum gefoult wurde, verlud Kevin Walter Thömmes vom Punkt und egalisierte zum 1:1-Endstand (85.). Sirzenichs Trainer Tillmann Schweitzer bewertete den Punktgewinn in Salmrohr als „verdient, wenn auch glücklich. Salmrohr hatte zunächst ein klares Chancenplus und wir einige brenzlige Situationen zu überstehen. Felix Bollig hat zwei, dreimal stark pariert. In den letzten 20 Minuten haben wir uns mit Mut und einem schnellen Umschaltspiel belohnt.“ FSV-Coach Rudi Thömmes war ob einer angeblich schwachen Leistung des Unparteiischen bedient. „Der Elfer gegen uns war keiner und uns wurde ein klarer Elfmeter verwehrt. Doch wir haben unsere Chancen nicht reingemacht und wurden dafür bitter bestraft.“
TuS Mosella Schweich – SV Tawern 4:2 (3:0)
Im Verfolgerduell sicherte sich die Mosella mit dem 4:2-Erfolg gegen spät aufwachende Tawerner drei wichtige Zähler im Kampf um Platz zwei. Nach einem schnell ausgeführten Freistoß ließ Jens Schneider Schweich früh in Front ziehen (2.). Stephan Schleimer mit seinem 17. Saisontreffer (37.) sowie Philipp Grundmann, der nach einem Rettungsversuch von Dennis Weber mit der Hand den fälligen Elfmeter verwandelte (42.), sorgten für eine beruhigende 3:0-Halbzeitführung. Doch Tawern wachte auf, hatte bei Alutreffern von Idris Lataev per Fernschuss (57.) und Nils Stockemer (53.) zuvor Pech, bevor Nico Kirch (74.) und Fabian Weber (87.) mit ihren Toren die Hoffnung zurückbrachten. Mit seinem 16. Saisontor sorgte Nico Schäfer für einen verdienten Schweicher Sieg (88.). TuS-Trainer Thomas Schleimer meinte, dass es „ergebnistechnisch ein perfekter Tag für uns gewesen ist. Die erste Halbzeit war definitiv sehr gut. Am Ende eines hektischen Spitzenspiels haben wir ein bisschen den Faden verloren und Tawern zu zwei Toren eingeladen.“
SV Schleid – SG Ellscheid 1:2 (0:1)
Wieder reichte es für die abstiegsbedrohten Schleider nicht zu Punkten gegen ein konterstarkes und diszipliniert verteidigendes Ellscheid. In Abwesenheit des Nachwuchs erwartenden Spielertrainers Markus Boos hatte Co-Trainer Marc Ehlenz die Gäste offenbar hervorragend auf die Partie vorbereitet. Paul Minninger führte Ellscheid mit einem sehenswerten Dropkick in den Winkel schon früh auf die Siegerstraße (3.). Erst in der 53. Minute glich Schleid durch einen im Nachschuss verwandelten Foulelfmeter von Arthur Hartwick aus. Eine Minute vor Schluss sorgte Jannick Land nach einem Eckball für den Lucky Punch. „Es war ein glücklicher Sieg aufgrund des Spielverlaufs“, resümierte SG-Co-Trainer Marc Ehlenz.
SG Zewen – SG Wiesbaum 2:2 (1:0)
Nach einer 2:0-Führung reichte es erneut nicht für die abstiegsbedrohten Zewener zum dringend benötigten Sieg. Vincent Augsdörfer (8.) in Halbzeit eins und Erik May kurz nach Wiederbeginn ließen berechtigte Hoffnungen bei der Castello-Elf für einen Dreier aufkommen. Marvin Kugel hatte die Treffer mustergültig vorbereitet. Mit der zweiten Luft und dem unbedingten Willen, die fünfte Niederlage in Folge abzuwenden, agierte Wiesbaum in den letzten 25 Minuten zielstrebiger und wurde prompt belohnt. Lukas Duvivier verwandelte einen strittigen Foulelfmeter zum 2:1 (67.), ehe Spielertrainer Marco Michels nach einem lang in die Box geschlagenen Freistoß aus dem Getümmel den Lucky Punch in der sechsten Minute der Nachspielzeit zum 2:2-Remis setzte. „Das Remis ist mega-ärgerlich, dass es am Ende des Tages wieder nicht zum Sieg reicht. Der Schiedsrichter entschuldigte sich bei mir nach dem Spiel für den unberechtigt gegebenen Elfmeter noch. Nach dem 2:0 hätten wir nach Chancen von Yannick Andreas, Joel Schneemilch, Erik May und Marvin Kugel den Sack eigentlich zumachen müssen“, wirkte Zewens Trainer Stefan Castello etwas angefressen.
Bezirksliga Mitte
FC Germania Metternich – TuS Ahbach 7:2 (2:0)
Im Koblenzer Stadtteil Metternich gab es für den TuS Ahbach nichts zu holen. Nach 0:1-Rückstand von Jeremy Heyer (17.) war Ahbach fünf Minuten später im Pech, als Nico Clausen mit einem Heber nur die Latte traf. Nils Vogt profitierte kurze Zeit später von einem Abwehrfehler und erzielte das 2:0 (31.). Metternich kam durch Tim Niemczyk zum 3:0 (53.). Minimale Hoffnungen keimten nach dem 3:1-Anschlusstreffer für die Vulkaneifeler auf, nachdem Jan Müller ein Foulspiel an Marius Haar vom Elfmeterpunkt aus verwandelt hatte (55.).
Den Restfunken auf einen Teilerfolg ließ nur zwei Minuten später FCM-Akteur Moritz Pies platzen, als dieser ebenfalls vom Punkt das 4:1 erzielte (57.). Heyer erhöhte per Foulelfmeter auf 5:1 (73.), ehe Noah Hertel auf 5:2 verkürzte. In den Schlussminuten sorgten Jona Kimmel und Max Werner mit dem 6:2 und 7:2 für eine deftige Ahbacher Pleite.