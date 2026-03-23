Lehrstunde in Sachen Effektivität und Tempofußball

Zwei wichtige Punkte im Kampf um Platz zwei ließ der FSV Salmrohr liegen. Mit dem 1:1-Unentschieden dürfte es für die Thömmes-Elf zunehmend schwieriger werden, im Aufstiegsrennen zu bleiben, zumal Schweich seinen zweiten Platz mit einem 4:2-Erfolg gegen Tawern ausbaute. Salmrohr war zunächst das aktivere Team, ließ aber Hochkaräter von Hendrik Thul (zweimal), Oliver Mennicke und Noah Wrusch aus. Thul traf in der 20. Minute zudem nur die Latte. Die Offensivbemühungen des FSV fanden in der 63. Minute ihren verdienten Lohn, als Noah Wrusch im Eins-gegen-eins im zweiten Versuch gegen den starken Gästekeeper Felix Bollig erfolgreich war – 1:0. Zuvor war Sirzenichs Bastian Neises nach einem Konter an Dominik Thömmes im FSV-Tor gescheitert. Als Neises fünf Minuten vor dem Ende im Strafraum gefoult wurde, verlud Kevin Walter Thömmes vom Punkt und egalisierte zum 1:1-Endstand (85.). Sirzenichs Trainer Tillmann Schweitzer bewertete den Punktgewinn in Salmrohr als „verdient, wenn auch glücklich. Salmrohr hatte zunächst ein klares Chancenplus und wir einige brenzlige Situationen zu überstehen. Felix Bollig hat zwei, dreimal stark pariert. In den letzten 20 Minuten haben wir uns mit Mut und einem schnellen Umschaltspiel belohnt.“ FSV-Coach Rudi Thömmes war ob einer angeblich schwachen Leistung des Unparteiischen bedient. „Der Elfer gegen uns war keiner und uns wurde ein klarer Elfmeter verwehrt. Doch wir haben unsere Chancen nicht reingemacht und wurden dafür bitter bestraft.“