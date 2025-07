Lehrstunde im Doppelpack: Torflut in Schalding und Teisbach

Doch Schalding blieb aktiv, mutig und spielerisch immer wieder überraschend präsent. Bereits in den Anfangsminuten zündete Simon Dorfner den Turbo, scheiterte jedoch an Regensburgs Keeper. In der 44. Minute dann der große Aufschrei: Gallmaier trifft den Innenpfosten – Pech für die Hausherren! Auch in Halbzeit setzte das Team um Simon Dorfner, Stahl und Dietl gute Nadelstiche.

Marius Herzig im Tor des SVS erwischte trotz neun Gegentreffern einen starken Abend, parierte unter anderem einen Elfmeter (55.) und bewahrte sein Team mehrfach vor weiteren Einschlägen. Auch Maximilian Moser brachte in der zweiten Hälfte frischen Wind – einer der auffälligsten Akteure beim Bayernligisten.



Trainer Stefan Köck nach dem Spiel etwas enttäuscht: "Natürlich hätten wir uns ein besseres Ergebnis gewünscht, aber dazu war es einfach zu fehlerbehaftet. Gerade in der Defensive, immer wieder leichte Fehler bei Standards, eigenen Einwürfen, leichte Ballverluste und nicht konsequent verteidigt. Dadurch die hohe Anzahl an Gegentoren. Vorne wären drei bis vier Chancen drin gewesen, die wir leider nicht genutzt haben. Daher kommt ein Ergebnis zustande, das wir uns etwas positiver vorgestellt hätten. Am Ende des Tages war es in der Höhe verdient."

Einziger Wermutstropfen: Nikolas Löblein musste nach einer Gelb-Roten Karte vorzeitig runter, Volodymyr Kharabara verletzte sich gegen Ende der Partie. Ansonsten blieb es sportlich fair und getragen von gegenseitigem Respekt.

Alles in allem ein gelungener Fußballabend!

