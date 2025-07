Lehrstunde für Orlen: 1:8 gegen Eddersheim

Doch die Hoffnung sollte nur von kurzer Dauer sein. Ein individueller Schnitzer und ein unnötiger Elfmeter brachten durch Demyan Imek und den verwandelten Strafstoß von Halil Ibrahim Yilmaz ruckzuck die Vorentscheidung zum 5:1 des FCE. Abermals Yilmaz, Laurin Vogt und Niklas Kraus schraubten das Ergebnis noch in die Höhe. „Eddersheim hat das ganz sauber zu Ende gespielt. Irgendwie war das für uns schon eine Lehrstunde. Aber auf keinen Fall ein verschwendetes Spiel. Aus dieser Begegnung kann bei uns jeder etwas mitnehmen. Vielleicht ist das Ergebnis am Ende zwei, drei Tore zu hoch ausgefallen“, fasste Robin Menger zusammen. Auf jeden Fall habe man gespürt, dass Eddersheim mit seiner individuellen Qualität als ambitionierter Hessenligist in die Saison geht. Während die SGO zum Kreisoberliga-Auftakt am 3. August (15.30 Uhr) mit dem Heimspiel gegen die SG Meilingen ihre Anwartschaft auf eine vordere Platzierung untermauern will.