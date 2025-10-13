Lehrstunde für den Verfolger: Emmering lässt Rot-Weiß Überacker keine Chance

Am Ende wurde es deutlich. Mit 6:2 gewann der FC Emmering das Spitzenspiel der A-Klasse gegen das Team von Rot-Weiß Überacker.

Emmering – Der Ruf von Emmerings Torwart Yannick Janotta drang über das Spielfeld: „Die letzten zehn Minuten konzentriert bleiben.“ Doch so nachdrücklich die Aufforderung kam, so unnötig war sie. Denn im Vergleich zur Vorsaison, als der FC Emmering zweimal bittere und späte Punktverluste gegen Überacker hinnehmen musste, ließ man es diesmal erst gar nicht darauf ankommen. Mit 6:2 (1:1) fegten die Gastgeber die Rot-Weißenaus dem Hölzlstadion. Zweimal war für den FCE Sebastian Ernst erfolgreich (47. und 59.), je einmal trafen Julian Bergen (54.), Aaron Materer (88.), Matthias Pitzl (9.) und Dani Samir (65.). Auf Seiten der Gäste sorgten Christoph Hainzinger (21.) und Maximilian Libal (72.) für Ergebniskosmetik.

Teilweise kam es einer Machtdemonstration gleich, was die Truppe von Trainer Stefan Hebding den 120 Zuschauern anbot. Griffig in den Zweikämpfen, meist gedankenschneller in den Kombinationen und erfolgshungrig beherrschten die Gastgeber weite Teile der Partie. Dennoch wollte Hebding nicht von einem Statement an die Konkurrenz sprechen: „Es war ein sehr gutes Spiel“, meinte er schlicht.

Wie sich Emmerings Spielweise auswirkte, zeigte bereits die Führung nach neun Minuten. Viermal hatten die Gäste oder ihr Torwart Versuche der Emmeringer mit dem Mut der Verzweiflung abgewehrt, um dann doch das Gegentor zulassen zu müssen. Dennoch berappelten sich die Rot-Weißen, wenn auch mit etwas Verzögerung. Etwa zehn Minuten um ihren Ausgleich herum, der Mitte des ersten Durchgangs fiel, hatten sie eine gute Phase.

Das war's aber, Emmering übernahm wieder das Kommando. Ernst vergab aus bester Position, Pitzl kam bei einem Kopfball nicht richtig hin. „Mit dem Remis zur Pause hatten wir mächtig Glück“, gestand Überackers Coach Sebastian Heiß, der die Niederlage auch in der Höhe anerkannte. Zwar musste er auf acht Akteure verzichten, doch als Ausrede wollte der Spielertrainer das nicht verstanden wissen. „Das waren alles Spieler aus dem Kader der Ersten.“

Derweil verteilte Hebding ein Sonderlob an Ernst. Den habe er wegen der vergebenen Chance in der Pause nicht ansprechen müssen. „Der ist momentan so gut drauf, dass er das mental für sich selbst geregelt hat.“ Sein Kollege aus Überacker verzichtete ebenfalls auf Seelenmassage. Die Niederlage schmerze, belaste aber niemanden ernsthaft. „Wir sind erwachsen.“ (Hans Kürzl)