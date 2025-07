Zahlreiche Zuschauer beobachten im Ortsderby Marco Flohrs (Kirchheim; l.) und Luka Arslan (Heimstetten) beim Laufduell. – Foto: Sven Leifer

Lehrstunde für den KSC: Heimstetten schießt Kirchheim ab Klarer Erfolg für den Bayernligisten Verlinkte Inhalte Bayernliga Süd Landesliga Südost Heimstetten Kirchheim

Vor zwei Jahren sind der SV Heimstetten und der Kirchheimer SC noch in der Bayernliga aufeinandergetroffen – in zwei packenden Ortsderbys, die jeweils mehr als 1000 Zuschauer anzogen. Seit dem Abstieg des KSC 2024 trennt die Clubs aus derselben Gemeinde eine Spielklasse. Und dieser Unterschied ist nun auch im Testspiel der beiden Nachbarn deutlich zutage getreten.

Oder in Zahlen ausgedrückt: Mit 7:0 fertigt der SV Heimstetten den Landesligisten aus Kirchheim ab. Und dieses Ergebnis sei auch in der Höhe „völlig verdient“, räumt KSC-Trainer Steven Toy ein, der als Spieler lange Jahre das SVH-Trikot trug. „Heimstetten hat es richtig gut gemacht“, anerkennt Toy. „Bei uns haben dagegen alles Basics gefehlt. Ich kann mich nicht erinnern, wann wir das letzte Mal so wenig Leidenschaft auf den Platz gebracht haben.“ Vielleicht war das der Schuss vor den Bug zur rechten Zeit.

Steven Toy (Trainer Kirchheimer SC) Auch Sarah Romert, seit dieser Saison Cheftrainerin in Heimstetten, spricht mit Blick auf das Derby von einer „deutlichen Angelegenheit“. Anders als ihr Kirchheimer Pendant zeigt sie sich naturgemäß „sehr zufrieden“ mit dem Auftritt ihrer Mannschaft. „Die Jungs haben einen super Fußball gespielt. Das hat richtig Spaß gemacht beim Zuschauen.“

SVH-Trainerin Sarah Romert: „Das hat richtig Spaß gemacht beim Zuschauen.“ – Foto: Sven Leifer

Den ersten Treffer erzielt Lukas Riglewski, der neue Co-Spielertrainer des SVH, bereits in der vierten Minute – per „Sonntagsschuss“, so Toy. Dieses frühe Gegentor habe seine Mannschaft völlig aus der Spur gebracht. So können Dennis Polat und Youngster Luke Nauen mit einem Doppelpack noch im ersten Durchgang auf 4:0 für die Platzherren erhöhen.

Doppelpack: Youngster Luke Nauen bejubelt eines seiner zwei Tore. – Foto: Sven Leifer