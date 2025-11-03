Lehrstunde beim Tabellenführer – Böhme zeigt Moral trotz Niederlage

📰 Spielbericht vom 26.10.2025 – MTV Eickeloh-Hademstorf II vs. SV Böhme (8:0) ⚔️ Wir wussten, dass es schwer wird – und haben trotzdem alles gegeben! 💪

Der MTV nutzte seine Chancen eiskalt und führte zur Pause bereits mit 6:0. (An dieser Stelle: Beide Teams sollten wohl nochmal einen Blick ins Regelwerk werfen, was Einwürfe angeht 😉).

Von Beginn an war klar, dass uns mit dem Tabellenführer MTV Eickeloh-Hademstorf II ein richtig starker Gegner erwartet. Wir wollten mutig, frech und mit Spielfreude auftreten – doch schon nach wenigen Minuten verloren wir nach und nach unser Selbstvertrauen. Es fehlte der letzte Wille, die nötige Zweikampfschärfe und die Überzeugung, hier etwas Zählbares mitzunehmen.

In der Halbzeit fand Trainer Mario Hörenkuhl deutliche, aber motivierende Worte:

„Wir müssen mehr Bereitschaft zeigen, mehr laufen, mehr investieren – und jeden Zweikampf annehmen!“

Und tatsächlich – die zweite Halbzeit begann deutlich strukturierter. Stellungsspiel und Kommunikation stimmten, die Mannschaft trat kompakter auf und zeigte endlich den Kampfgeist, der den SV Böhme ausmacht.

Sebastian „Holzi“ Holzmüller konnte sich in einer starken Szene durchsetzen und den Ball ins Netz befördern – doch der Treffer wurde wegen einer hauchdünnen Abseitsentscheidung (laut Schiri zentimeterweise 😉) aberkannt.

Trotz dieser Enttäuschung blieben wir konzentriert, verteidigten besser und hielten lange dagegen. Erst in der Schlussphase traf der Gastgeber noch zweimal – Endstand 8:0.

Auch wenn das Ergebnis deutlich ausfiel, war es eine faire Partie mit wenig Fouls, einer guten Stimmung und respektvollem Umgang beider Teams.

🙏 Dankeschön!

Wir bedanken uns bei unseren mitgereisten Fans, Freunden und Supportern, die uns auch in schweren Momenten unterstützen! 🖤🤍

Ein großes Lob geht an Schiedsrichter Wilfried Fricke (TuS Eintracht Ostenholz) für seine souveräne und faire Leitung der Partie. 👏

Außerdem ein riesiges Dankeschön an Joanna Au (1. Damen) und Michael Tack (Alte Herren) fürs kurzfristige Aushelfen – starke Teamleistung über die Mannschaftsgrenzen hinweg! 💪

📅 Ausblick:

Unsere nächste Partie fand bereits am 02.11.2025 zu Hause gegen den SV Lindwedel-Hope II statt – der Spielbericht folgt in Kürze! ⚽🔥