Lehrreicher Test gegen TSV Sielenbach

Am Samstagnachmittag empfingen wir unsere Gäste aus der BOL Schwaben.

Wir starteten mit wilden 25 Minuten, in welchen weder Passschärfe, Genauigkeit, Raumaufteilung, noch Wege ohne Ball gelungen sind. Nach der Trinkpause kommen wir besser rein und können auf 1:2 zur Halbzeitpause verkürzen.

Fünf Wechsel zur Halbzeit, als auch die Halbzeitansprache bringen frischen Wind, welchen wir in eine gute zweite Halbzeit verwandeln konnten.

Weitere, zahlreiche Torchancen, gutes bespielen der Räume und die gute Umsetzung der taktischen Ideen bringen uns zu zwei weiteren Toren. Nachdem wir auch hinten sehr gut verteidigt haben, konnten wir den Test mit einer sehr positiven Leistungskurve und einem 3:2 Sieg beenden.

Wir wünschen der gegnerischen Spielerin, die sich ohne Gegeneinwirkung verletzt hat, gute Besserung.