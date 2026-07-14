Lehrreiche Pleite: RW Walldorf unterliegt dem FSV 0:8

Walldorf. Ohne Gegentor bliebt der Walldorfer Hessenligist in seinen ersten beiden Testspielen. Dafür beulte sich beim SV Rot-Weiß das Netz gleich achtmal aus, als sich das Team jüngst mit dem gastgebenden FSV Frankfurt maß. Dass die Walldorfer dem Regionalligisten mit 0:8 (0:5) unterlagen, "ist natürlich enttäuschend", sagt Taner Yalcin aus dem RWW-Trainergespann mit Sascha Volk: "Aber trotzdem war nicht alles schwarz und nicht alles schlecht."
FSV und RWW hatten sich auf eine Spielzeit von 60 Minuten pro Halbzeit verständigt. Diesen Modus nutzten die Gäste, um personell viel zu rotieren. Insgesamt setzten sie 23 Spieler ein, darunter drei Akteure aus dem U23-Kader.
Mit Blick auf die bisherigen Trainingseindrücke habe die Mannschaft "hier und da Momente gehabt", so Yalcin, "wo wir es hätten besser spielen können, sowohl mit Ball als auch gegen den Ball". Zugleich würdigt Yalcin die starke Form des FSV, der es dem SV Rot-Weiß sehr schwer gemacht habe, ins Spiel zu kommen. Der RWW-Trainer mag das Testspiel aber nicht überbewerten: "Wir müssen jetzt einfach die Lehren daraus ziehen." Die Partie habe Hinweise gegeben, woran Rot-Weiß in dieser Trainingswoche arbeiten müsse.
Zum Auftakt seiner Testspielreihe hat der Hessenligist die TuS Marienborn (Verbandsliga Südwest) mit 2:0 (2:0) besiegt. Beide Tore für den gastgebenden SV Rot-Weiß schoss Neuzugang Luca Kaiser (34., 35.). Den klassentieferen Gegner hatte die RWW-Mannschaft über die gesamte Partie unter Kontrolle.
Auch beim 4:0-(2:0)-Sieg gegen die SG Rot-Weiß Frankfurt habe die Mannschaft die Bestandteile des künftigen Walldorfer Fußballs "ganz ordentlich" umgesetzt, so Yalcin. Gegen den Verbandsligisten trafen die neuen RWW-Fußballer Stjepan Brkic (25.), Giuseppe Franco (43.) und Cian-Nam Banh (51.), zudem traf Panagiotis Kagkarakis (67.).
Am kommenden Samstag (18.), 15 Uhr, gastiert das Team der Trainer Volk und Yalcin beim Regionalligisten SG Barockstadt Fulda-Lehnerz. Gespielt wird auf dem Rasenplatz in Fulda-Johannesberg.