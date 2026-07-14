Lehrreiche Pleite: RW Walldorf unterliegt dem FSV 0:8

Mit Blick auf die bisherigen Trainingseindrücke habe die Mannschaft "hier und da Momente gehabt", so Yalcin, "wo wir es hätten besser spielen können, sowohl mit Ball als auch gegen den Ball". Zugleich würdigt Yalcin die starke Form des FSV, der es dem SV Rot-Weiß sehr schwer gemacht habe, ins Spiel zu kommen. Der RWW-Trainer mag das Testspiel aber nicht überbewerten: "Wir müssen jetzt einfach die Lehren daraus ziehen." Die Partie habe Hinweise gegeben, woran Rot-Weiß in dieser Trainingswoche arbeiten müsse.