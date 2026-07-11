Lehrreiche Niederlage: SCH sammelt wichtige Erkenntnisse Im dritten Testspiel der Sommervorbereitung musste sich der SC Hemmingen-Westerfeld der FT Braunschweig mit 2:5 geschlagen geben von red · Heute, 12:57 Uhr · 0 Leser

– Foto: SV Bruchhausen-Vilsen

Nach dem erfolgreichen Auftakt in die Testspielserie musste der SC Hemmingen-Westerfeld die erste Niederlage der Vorbereitung hinnehmen. Bei der FT Braunschweig unterlag die Mannschaft mit 2:5, zeigte über weite Strecken jedoch eine engagierte Leistung.

Insbesondere phasenweise gelang es den Störchen, die in den vergangenen Wochen erarbeiteten Inhalte auf den Platz zu bringen. Laufbereitschaft, Intensität und ein mutiger Spielaufbau waren erneut erkennbar und bestätigten die positive Entwicklung der Mannschaft. Hohe Belastung macht sich bemerkbar Die intensive Trainingssteuerung machte sich im Verlauf der Partie jedoch zunehmend bemerkbar. Nach zwei Trainingseinheiten zu Wochenbeginn sowie zwei Testspielen innerhalb von nur zwei Tagen fehlte dem Team in der Schlussphase die notwendige Frische.

Die FT Braunschweig nutzte die sich bietenden Möglichkeiten konsequent aus und entschied die Begegnung letztlich verdient für sich. Für das Trainerteam lieferte die Partie dennoch wertvolle Erkenntnisse über den aktuellen Leistungsstand der Mannschaft. Den zwischenzeitlichen Ausgleich zum 1:1 erzielte Hansow in der 26. Minute. Nachdem die Gastgeber noch vor der Pause erneut in Führung gegangen waren, verkürzte Luc-Elias Fender nach einer Stunde auf 2:3 und hielt den SC zunächst im Spiel.