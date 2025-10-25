Die FLF-Frauen hatten in Ungarn einen schweren Stand – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Lehrreiche Niederlage für Luxemburgs Frauen 0:4 in Budapest gegen Ungarn

Im Freundschaftsspiel zwischen Ungarn und Luxemburg setzten sich die Gastgeberinnen mit 4:0 durch und zeigten dabei eine überzeugende Leistung. Das Spiel begann mit einem hohen Tempo, wobei Ungarn von Anfang an die Kontrolle übernahm. In der 12. Minute hatte Emöke Papai die erste große Chance, scheiterte jedoch am Pfosten. In der 28. Minute fiel das erste Tor für Ungarn: Zsófia Mayer traf nach einer präzisen Hereingabe von Viktoria Szabo aus kurzer Distanz zum 1:0. Nur zwei Minuten später erhöhte Sára Pusztai auf 2:0, nachdem Papai einen Ballverlust der Luxemburgerinnen im Mittelfeld ausnutzte. Luxemburg hatte zwar einige gute Ansätze, wie den Schuss von Amy Thompson, der jedoch von der ungarischen Torhüterin pariert wurde.

In der zweiten Halbzeit setzte Ungarn den Druck fort. Kaján Zsanett, gerade erst eingewechselt, erzielte in der 64. Minute das 3:0, indem sie unbedrängt in den Strafraum lief und ins lange Eck traf. Henrietta Csiszár krönte die Dominanz der Ungarinnen in der 74. Minute mit einem Volleytor zum 4:0, nach einer präzisen Flanke von Mayer. Obwohl Luxemburg einige Chancen hatte, fehlte es an der nötigen Präzision und Stabilität in der Abwehr. Ungarn dominierte das Spiel und zeigte Luxemburg auf, dass es für die kommenden Herausforderungen in der Nations League B noch hart zu arbeiten gilt. Am Ende war es eine wichtige Lektion für Luxemburg.