Lehrgang für Schiedsrichter in Kempen/Krefeld steht an Im Fußballkreis Kempen-Krefeld steht in naher Zukunft ein Lehrgang für neue Schiedsrichter an. Das sind die Rahmenbedingungen. von Jupp Jüngermann / Kempen-Krefeld · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Fortbildung für Schiedsrichter steht an – Foto: Marcel Eichholz

Im Fußballkreis Kempen-Krefeld beginnt am Montag, dem 14. September 2026, ein Lehrgang für neue Fußballschiedsrichter. Den Abschluss des Lehrgangs bildet am Samstag, dem 3. Oktober 2026, von 10 bis 14 Uhr ein Regeltest (Prüfung) mit 30 Regelfragen und eine Überprüfung der sportlichen Leistungsfähigkeit.

Die Rahmenbedingung für den Lehrgang: Insgesamt sind sieben Schulungsabende vorgesehen, wobei vier Schulungen online stattfinden und drei in Präsenz. Voraussetzung für die Zulassung zur Prüfung ist die Teilnahme an mindestens sechs Schulungsterminen. Die Präsenzveranstaltungen und die Prüfung finden auf der Sportanlage des SV Thomasstadt Kempen, in 47960 Kempen, Berliner Alle 53, gleich am Schwimmbad „Aqua Sol“, statt. Die Teilnahme am Lehrgang ist kostenlos. Der Lehrgang richtet sich an interessierte Sportlerinnen und Sportler ab 14 Jahre. „Wir freuen uns aber auch über ältere Sportfreunde, die ihre aktive Karriere beendet haben und trotzdem am Ball bleiben wollen. Gerade für diese Sportler bietet sich mit dem Einstieg ins Schiedsrichterwesen eine gute Gelegenheit“, sagt Kreisschiedsrichterobmann Andreas Kotira (SC St. Tönis).

Neben den Spielleitungen bietet das Schiedsrichterwesen auch einiges. Es gibt freien Eintritt zu allen Spielen der Fußballbundesliga und den Spielklassen darunter. Spielleitungen werden mit Spesen honoriert und es gibt einen Fahrtkostenersatz. Die Mitgliedschaft in einem Sportverein ist für Schiedsrichter in der Regel kostenlos. Der Club stellt den Schiedsrichtern oft auch die Ausrüstung, wie Hose, Schiedsrichtertrikot und Stutzen. Die Schiedsrichtervereinigung bietet regelmäßig Fortbildungen an und zwei oder dreimal im Jahr gibt es gemeinsame Freizeitaktivitäten.