Lehrgang für angehende Schiedsrichter

– Foto: IMAGO IMAGES

Der NFV-Kreis Stade bietet im Juni einen Schiedsrichter-Anwärter-Lehrgang an. Die Kosten werden durch den NFV-Kreis Stade getragen. Die Teilnehmeranzahl ist begrenzt.

Termine des Lehrgangs: Montag, 1. Juni, von 18 – 21 Uhr, Dienstag, 2. Juni, von 18 – 21 Uhr, Montag, 8. Juni, 18 – 21 Uhr, Dienstag, 9. Juni, 18 – 21 Uhr, Zwischenprüfung, Dienstag 16. Juni, 18 – 21 Uhr, Prüfung. Die Praxisschulung ist noch nicht terminiert.

Der Lehrgang findet in den Berufsbildenden Schulen III Stade, Glückstädter Str. 17,statt. Interessierte müssen sich auf der Seite https://www.nfv-kreis-stade.de/qualifizierung/schiedsrichter anmelden, dort gibt es den Link zum Anmeldeformular. Fragen und Antworten gibt es per Mail: schiedsrichter@kreisstade.nfv.de