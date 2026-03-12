Lehrer auf VIP-Kurs: Nick Biermann gewinnt die Tickets

– Foto: IMAGO / Lucca Fundel

Wenn am Sonntag, 15. März, um 19:30 Uhr das Flutlicht über dem Ulmer Donaustadion erstrahlt, wird die Atmosphäre beim Heimspiel des SSV Ulm gegen den FC Ingolstadt eine ganz besondere sein. Es ist die Bühne für ein packendes Duell in der 3. Liga, doch für einen Mann wird dieser Abend weit über das rein Sportliche hinausgehen. Nick Biermann aus Hochdorf ist der glückliche Gewinner der Verlosung von FuPa. Inmitten einer riesigen Resonanz von 480 Teilnehmern auf Instagram fiel das Los auf den 41-Jährigen. Gemeinsam mit drei Personen seiner Wahl darf er die Spatzen in einem Rahmen unterstützen, der ihm bislang verborgen blieb: im VIP-Bereich und von der Haupttribüne aus.

Für Nick Biermann, der im Alltag als Lehrer tätig ist, ist der Gang ins Donaustadion zwar kein Neuland, doch die kommende Erfahrung bricht mit allen bisherigen Gewohnheiten. „Ich freue mich riesig über den Gewinn. Ich bin SSV-Fan und war auch schon öfter bei einem Heimspiel im Donaustadion, aber als VIP war ich bislang noch nicht bei einem Ulmer Heimspiel dabei. Das ist nun das erste Mal“, beschreibt er seine Vorfreude. Es ist der Moment, der durch ein Quäntchen Losglück veredelt wird. Wo er sonst als einer von vielen Anhängern mitfiebert, darf er nun die exklusive Seite des Fußballs kennenlernen.

Fußball ist für den Hochdorfer weit mehr als nur ein Hobby am Wochenende; es ist ein fester Bestandteil seines Lebens und seines gesellschaftlichen Engagements. Wenn er nicht gerade als Lehrer vor seinen Schülern steht, widmet er seine Freizeit dem Nachwuchs auf dem Rasen. „Ich bin Trainer einer Jugendmannschaft des TV Hochdorf“, berichtet er. Diese Doppelfunktion aus Pädagoge und Coach verleiht seinem Blick auf das Spiel gegen den FC Ingolstadt eine zusätzliche Tiefe.

Ein VIP-Paket für vier Personen

Der Gewinn von FuPa ist nicht nur ein Ticket, sondern ein Abend der Extraklasse. Das Erlebnis beginnt für die Vierergruppe bereits vor dem Anpfiff mit der entspannten Anreise auf den VIP-Parkplatz direkt am Stadion. Im VIP-Zelt wartet dann ein kulinarisches Angebot, das keine Wünsche offen lässt.

Flutlicht, Emotionen und die Hoffnung auf drei Punkte

Wenn der Schiedsrichter die Partie gegen die Schanzer aus Ingolstadt anpfeift, wird die Anspannung auf den Rängen greifbar sein. Für den SSV Ulm geht es um wichtige Zähler vor heimischer Kulisse, und die Unterstützung der Fans ist unter dem Flutlicht des Donaustadions der zwölfte Mann. Nick Biermann wird mit seinen Begleitern mit Sicherheit alles geben, damit es mit einen Sieg der Spatzen klappt. Ein Lehrer auf Abwegen, ein Trainer als Gast – am Sonntag wird das Donaustadion für die Gruppe aus Hochdorf zum Zentrum ihrer Fußballwelt.

Ein bleibendes Erlebnis für den TV Hochdorf

Was bleibt, wenn der letzte Vorhang des Spieltags fällt? Für Nick Biermann wird es die Gewissheit sein, seinen SSV Ulm auf eine Weise erlebt zu haben, die er seinen Spielern beim TV Hochdorf sicher noch oft als Motivationsgeschichte erzählen wird. Es ist die Belohnung für ehrenamtliches Engagement und Fan-Liebe. FuPa gratuliert dem Gewinner herzlich und wünscht einen unvergesslichen VIP-Abend unter dem Ulmer Flutlicht – auf dass die Spatzen die drei Punkte im Donaustadion behalten.