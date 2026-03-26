Lehren aus dem Hinspiel – Laxten will es diesmal besser machen

– Foto: Moritz Voigt

Wenn der SV Olympia Laxten am kommenden Spieltag auf SV Vorwärts Nordhorn II trifft, begegnen sich zwei Mannschaften aus dem Tabellenmittelfeld, deren Ausgangslage eng beieinanderliegt – und doch mit unterschiedlicher Dynamik.

Morgen, 20:00 Uhr SV Olympia Laxten Laxten SV Vorwärts Nordhorn SV Vorwärts II 20:00 PUSH

Laxten rangiert derzeit mit 26 Punkten auf Platz zwölf, während Vorwärts II mit 32 Zählern den sechsten Tabellenplatz belegt. Der Abstand wirkt auf den ersten Blick deutlich, tatsächlich aber könnte ein Erfolg für Olympia die Konstellation im Mittelfeld spürbar verdichten. Beide Teams bewegen sich in einer Phase der Saison, in der jeder Punkt das Tableau merklich verschiebt.

Laxtens Trainer Daniel Holtgers rechnet mit einer anspruchsvollen Aufgabe: „Wir erwarten einen spielstarken Gegner. Gerade in der ersten Hälfte der Hinrunde hat Vorwärts seine Qualität bewiesen.“ Die Nordhorner Reserve hat sich insbesondere in der frühen Saisonphase stabil präsentiert und sich damit in der oberen Tabellenhälfte festgesetzt. Das Hinspiel ist in Laxten noch präsent – allerdings nicht in guter Erinnerung. „Im Hinspiel waren wir nicht voll da. Waren zu ungefährlich!“, so Holtgers rückblickend. Zudem musste seine Mannschaft damals eine Halbzeit lang in Unterzahl agieren: „Außerdem haben wir auf Grund einer unglücklichen roten Karte eine Halbzeit lang mit einem Mann weniger gespielt.“ Entsprechend klar ist die Zielsetzung für das Rückspiel: „Wir wollen im Rückspiel einiges besser machen.“ (Hinspielergebnis damals 4:0).