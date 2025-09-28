Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Lehnert beschert Breidenbach ganz spät verdienten Punkt
Teaser VL MITTE: +++ Dramatische Schlussphase in Breidenbach: Der Fußball-Verbandsligist sichert sich in letzter Minute ein Remis gegen den SV Wiesbaden, kurz nachdem er einen 0:1-Vorsprung verspielt +++
Breidenbach. Der FV Breidenbach scheint in der Fußball-Verbandsliga spät, aber womöglich noch rechtzeitig in die Spur zu finden. Gegen den SV Wiesbaden hatte der Hinterländer Traditionsverein lange den Sieg vor Augen, um nach einer turbulenten Schlussphase noch über ein 2:2-Unentschieden jubeln zu dürfen.