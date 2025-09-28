Lehnert beschert Breidenbach ganz spät verdienten Punkt

Breidenbach. Der FV Breidenbach scheint in der Fußball-Verbandsliga spät, aber womöglich noch rechtzeitig in die Spur zu finden. Gegen den SV Wiesbaden hatte der Hinterländer Traditionsverein lange den Sieg vor Augen, um nach einer turbulenten Schlussphase noch über ein 2:2-Unentschieden jubeln zu dürfen.