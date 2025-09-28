 2025-09-26T13:47:28.965Z

Ligabericht
Jannik Lehnert (Nr. 13, hier gegen den FC Angelburg) sorgt mit seinem späten Tor für den neuerlichen Breidenbacher Punktgewinn. © Jens Schmidt
Lehnert beschert Breidenbach ganz spät verdienten Punkt

Teaser VL MITTE: +++ Dramatische Schlussphase in Breidenbach: Der Fußball-Verbandsligist sichert sich in letzter Minute ein Remis gegen den SV Wiesbaden, kurz nachdem er einen 0:1-Vorsprung verspielt +++

Breidenbach. Der FV Breidenbach scheint in der Fußball-Verbandsliga spät, aber womöglich noch rechtzeitig in die Spur zu finden. Gegen den SV Wiesbaden hatte der Hinterländer Traditionsverein lange den Sieg vor Augen, um nach einer turbulenten Schlussphase noch über ein 2:2-Unentschieden jubeln zu dürfen.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

