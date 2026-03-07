Lehnen entfacht frischen Wind in Gusenburg Kreisliga C 17: Der Trainerrückkehrer hat die SG Gusenburg/Grimburg wieder auf Kurs gebracht. Das sagt er zum Thema Aufstieg. von Lutz Schinköth · Heute, 01:10 Uhr · 0 Leser

"Wir sind noch in der Findungsphase", sagt Trainer Thomas Lehnen – Foto: fupa

Nach dem Abstieg aus der B-Liga spielen sie in Gusenburg und Grimburg aktuell eine Etage tiefer eine gute Saison und liegen in der Kreisliga C 17 auf Platz drei. Nach Jahren der Tristesse herrscht aktuell wieder Aufbruchstimmung im Hochwald. Ein Grund dafür ist Thomas Lehnen. Der Trainer heuerte im Sommer bereits zum dritten Mal als Coach bei der SG an und hat die Mannschaft wieder auf Kurs gebracht. Von 2003 bis 2010 und von 2016 bis 2019 war der heute 52-Jährige bereits dort tätig.

„Die Arbeit mit den Jungs macht mir unheimlich viel Spaß. Es ist eine entwicklungsfähige Truppe, doch wir sind noch in der Findungsphase“, berichtet Lehnen. Deshalb komme ein Aufstieg noch zu früh. „Es ist kein Muss, schon jetzt hochzugehen. Nächste Saison möchten wir aber schon angreifen.“ Lehnen möchte gerne weitermachen, entschieden ist aber noch nichts. In die Planungen ist er in jedem Fall involviert. „Mit Lukas Nickels kommt ein erfahrener Spieler zurück, der in Schillingen und aktuell noch bei der SG Wadrill-Sitzerath auch höherklassig unterwegs war und ist. Einige andere, die noch A-Jugend spielen können, rücken definitiv auf“, so Lehnen.

Der erst 18-jährige Torwart Paul Adams gilt als großes Talent und ist die Nummer eins zwischen den Pfosten – auch, weil der frühere langjährige Stammkeeper Eugen Ziegenhagel berufsbedingt pausiert. Lukas Schäffer soll als zweiter Torwart nun ebenfalls zunehmend Spielpraxis sammeln. Mit dem ebenso erst 18-jährigen Felix Welter steht ein weiteres Offensivtalent auf dem Sprung. Der Angreifer verfügt über viel Potenzial und kommt auf vier Treffer in neun Einsätzen. Nach einer beruflichen Pause wird Jannik Weber im Sommer zurückerwartet. „Ein Ziel für die neue Saison ist auch, wieder eine zweite Mannschaft zu melden, um einen guten Unterbau zu haben“, lässt Lehnen durchblicken. Zunächst aber stehen die kommenden Aufgaben in der Liga im Fokus. Mit Valentin Israel (Schien- und Wadenbeinbruch), Paolo Köhl (Armbruch), Konstantin Reifsteck (Kreuzbandriss) und Michael Schmitt (Knorpelschaden) fallen indes vier Akteure mindestens bis Saisonende aus. „Ziel ist, den dritten Platz abzusichern. Wir haben eine gute Trainingsbeteiligung, die Spieler sollen weiter reifen und dazulernen“, unterstreicht der Trainer. Die jüngste 2:10-Testspielniederlage bei der SSG Kernscheid möchte Lehnen nicht allzu hoch hängen: „Wir haben dort viel ausprobiert und es ist in die Hose gegangen, obwohl Kernscheid auch ein richtig starker Gegner war.“