Lehndorfer TSV vor Pflichtaufgabe Der Tabellenführer reist mit klaren Meisterschaftsambitionen zum Nachholspiel nach Lauingen. von red · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Volkhard Patten

Im Nachholspiel des 24. Spieltags der Bezirksliga Braunschweig Staffel 2 trifft der SV Lauingen-Bornum auf Spitzenreiter Lehndorfer TSV. Die Rollen vor der Begegnung sind eindeutig verteilt, dennoch steht für beide Mannschaften viel auf dem Spiel.

Der Lehndorfer TSV geht als Spitzenreiter in die Partie und führt die Tabelle mit 61 Punkten aus 25 Spielen an. Mit bereits 95 erzielten Treffern stellt die Mannschaft zudem die mit Abstand beste Offensive der Liga und untermauerte ihre starke Form zuletzt mit einem 3:1-Auswärtssieg beim TSV Schwicheldt. Der Vorsprung auf Verfolger TSV Wendezelle beträgt fünf Punkte. Entsprechend groß ist die Bedeutung jedes weiteren Erfolgs im engen Saisonendspurt. Gegen den Tabellenneunten aus Lauingen will der Spitzenreiter seiner Favoritenrolle gerecht werden und den nächsten Schritt Richtung Meisterschaft machen.

Lauingen-Bornum unter Zugzwang Der SV Lauingen-Bornum belegt mit 32 Punkten Rang neun und bewegt sich weiterhin im dicht gedrängten Tabellenmittelfeld. Der Aufsteiger hat sich zwar frühzeitig aus der unmittelbaren Abstiegszone entfernt, kann sich angesichts der engen Punktestände jedoch noch nicht vollständig zurücklehnen. Zuletzt musste die Mannschaft beim VfB Peine eine 2:4-Niederlage hinnehmen und offenbarte dabei erneut defensive Probleme. Mit bereits 56 Gegentoren gehört die Defensive des Aufsteigers zu den anfälligeren Mannschaften der Liga – ein Faktor, der gegen die offensivstärkste Mannschaft der Bezirksliga besonders ins Gewicht fallen dürfte.