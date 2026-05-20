Lehndorfer TSV vor Pflichtaufgabe

Im Nachholspiel des 24. Spieltags der Bezirksliga Braunschweig Staffel 2 trifft der SV Lauingen-Bornum auf Spitzenreiter Lehndorfer TSV. Die Rollen vor der Begegnung sind eindeutig verteilt, dennoch steht für beide Mannschaften viel auf dem Spiel.
Der Lehndorfer TSV geht als Spitzenreiter in die Partie und führt die Tabelle mit 61 Punkten aus 25 Spielen an. Mit bereits 95 erzielten Treffern stellt die Mannschaft zudem die mit Abstand beste Offensive der Liga und untermauerte ihre starke Form zuletzt mit einem 3:1-Auswärtssieg beim TSV Schwicheldt.
Der Vorsprung auf Verfolger TSV Wendezelle beträgt fünf Punkte. Entsprechend groß ist die Bedeutung jedes weiteren Erfolgs im engen Saisonendspurt. Gegen den Tabellenneunten aus Lauingen will der Spitzenreiter seiner Favoritenrolle gerecht werden und den nächsten Schritt Richtung Meisterschaft machen.
Der SV Lauingen-Bornum belegt mit 32 Punkten Rang neun und bewegt sich weiterhin im dicht gedrängten Tabellenmittelfeld. Der Aufsteiger hat sich zwar frühzeitig aus der unmittelbaren Abstiegszone entfernt, kann sich angesichts der engen Punktestände jedoch noch nicht vollständig zurücklehnen.
Zuletzt musste die Mannschaft beim VfB Peine eine 2:4-Niederlage hinnehmen und offenbarte dabei erneut defensive Probleme. Mit bereits 56 Gegentoren gehört die Defensive des Aufsteigers zu den anfälligeren Mannschaften der Liga – ein Faktor, der gegen die offensivstärkste Mannschaft der Bezirksliga besonders ins Gewicht fallen dürfte.
Bereits das erste Saisonduell verlief zugunsten des Tabellenführers. Der Lehndorfer TSV setzte sich damals mit 2:0 durch. Konradt brachte die Gastgeber in der 34. Minute in Führung, ehe Vogel in der Schlussphase die Entscheidung erzielte.
Auch diesmal spricht die Ausgangslage klar für Lehndorf. Dennoch dürfte Lauingen-Bornum vor eigenem Publikum versuchen, über Einsatzbereitschaft und Kompaktheit den Favoriten vor Probleme zu stellen.
Während der Lehndorfer TSV konsequent auf den Titelgewinn hinarbeitet, steht für Lauingen-Bornum vor allem die Stabilisierung im Mittelfeld im Vordergrund. Die bisherige Saison des Aufsteigers gilt trotz zuletzt schwankender Ergebnisse bereits als solide.
Der Spitzenreiter hingegen will sich keine Schwächephase erlauben. Mit Blick auf die verbleibenden Spieltage könnte jeder Punktverlust im Rennen um die Meisterschaft entscheidend werden.
Die Voraussetzungen vor dem Nachholspiel lassen wenig Interpretationsspielraum zu: Lehndorf reist mit der besseren Form, der stärkeren Offensive und deutlich mehr Konstanz an.
Für Lauingen-Bornum bietet die Partie dennoch die Möglichkeit, gegen den Ligaprimus ein Ausrufezeichen zu setzen. Voraussetzung dafür wird allerdings eine deutlich stabilere Defensivleistung sein als zuletzt in Peine.