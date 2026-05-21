Lehndorfer TSV bleibt auf Meisterkurs

– Foto: Volkhard Patten

Der Lehndorfer TSV hat seine Spitzenposition weiter gefestigt. Im Nachholspiel des 24. Spieltags gewann der Tabellenführer beim SV Lauingen-Bornum mit 3:1 und überzeugte dabei vor allem durch Effizienz und defensive Stabilität.

Die Gäste erwischten einen idealen Start. Bereits in der dritten Minute brachte Konradt den Spitzenreiter in Führung und verschaffte seiner Mannschaft früh Sicherheit. In der Folge verteidigte Lauingen-Bornum diszipliniert und versuchte, über Umschaltmomente gefährlich zu werden.

Die Ausgangslage vor der Partie war klar: Lehndorf ging mit 64 Punkten als Tabellenführer in die Begegnung, Lauingen-Bornum stand mit 32 Zählern auf Rang zehn und wollte sich weiter vom unteren Tabellenbereich absetzen.

Nach dem Seitenwechsel zeigte der Aufsteiger eine Reaktion. Kammel verkürzte in der 51. Minute auf 1:2 und brachte neue Spannung in die Partie.

Dennoch gelang es Lehndorf, die Spielkontrolle weitgehend zu behalten. Kurz vor der Pause erhöhte Herzig auf 2:0 (40.) und sorgte damit für eine komfortable Ausgangslage zur Halbzeit.

Die Hoffnung der Gastgeber hielt jedoch nur wenige Minuten. Höhl stellte bereits in der 58. Minute den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her und entschied die Begegnung damit praktisch frühzeitig zugunsten des Tabellenführers.

In der Schlussphase ließ Lehndorf nur noch wenig zu und brachte den Auswärtssieg kontrolliert über die Zeit. Co-Trainer Sascha Schaumburg sprach nach der Partie von einer insgesamt sehr abgeklärten Leistung seines Teams:

„Das war gestern ein sehr reifes Spiel von uns. Lauingen-Bornum hat sehr diszipliniert verteidigt und war auch im Umschaltspiel sehr gefährlich. Wir haben aber über das gesamte Spiel sehr wenig zugelassen. Das hat mir sehr gut gefallen, weil der Gegner es durchaus gut gemacht hat. Auch wir haben hart arbeiten müssen, um zu Chancen zu kommen. Wir haben die Chancen, die wir hatten, dann gut genutzt und die wenigen schwachen defensiven Momente von LaBo bestraft. Eine gute Leistung beider Mannschaften mit der etwas besseren Offensivpower auf unserer Seite.“

Die Aussagen spiegelten den Spielverlauf wider: Lauingen-Bornum hielt lange dagegen, konnte die individuelle Qualität und Effizienz des Spitzenreiters jedoch nicht dauerhaft kompensieren.

Unterschiedliche Ziele bleiben bestehen

Mit nun 64 Punkten behauptet der Lehndorfer TSV souverän die Tabellenführung vor dem TSV Wendezelle und bleibt klar auf Meisterschaftskurs. Die Mannschaft stellte erneut ihre offensive Stärke unter Beweis und kommt inzwischen auf 98 Saisontore.

Der SV Lauingen-Bornum verbleibt mit 32 Punkten auf Rang zehn. Trotz der Niederlage zeigte der Aufsteiger über weite Strecken eine engagierte Leistung, muss im Saisonendspurt jedoch weiter um Abstand zu den unteren Tabellenregionen kämpfen.