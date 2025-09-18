Lehndorf zu Gast beim BSC – in Vechelde und Wendezelle wird's spannend

– Foto: Friedhelm Brauner

Der siebte Spieltag in der Bezirksliga Braunschweig 2 hält mehrere Aufeinandertreffen auf Augenhöhe bereit. Während sich die Topteams gegenseitig fordern, rücken auch die Kellerduelle verstärkt in den Fokus.

Samstag, 16:00 Uhr – SV Arminia Vechelde (14./6 Punkte) – VfB Peine (6./10 Punkte)

Nach dem souveränen 3:0-Erfolg in Helmstedt geht Arminia Vechelde mit neuem Selbstvertrauen ins Heimspiel gegen Peine. Besonders Offensivmann Louis Oppermann präsentierte sich zuletzt in Torlaune. Der VfB Peine blieb zuletzt dreimal sieglos, holte beim 1:1 gegen Rautheim jedoch zumindest einen Zähler. In der engen Tabellenkonstellation geht es für beide Teams darum, den Anschluss an das Mittelfeld nicht zu verlieren.

------------------------------------------- Sonntag, 11:00 Uhr – BSC Acosta II (4./12 Punkte) – Lehndorfer TSV (1./15 Punkte)

Das Topspiel steigt am Sonntagvormittag in Braunschweig: Der weiterhin ungeschlagene Aufsteiger Acosta II empfängt den Tabellenführer aus Lehndorf. Während Acosta zuletzt zweimal in Folge remis spielte, überzeugte Lehndorf beim 5:2 gegen Hondelage mit hoher Effizienz im Offensivspiel. Besonders Linus Beith mit drei Treffern ragte heraus. Beide Teams gehören zu den spielstärksten der Liga – eine Partie mit wegweisendem Charakter.

Acosta-Coach Uwe Stucki: "Während wir aktuell über die beste Defensive der Liga verfügen, verfügt Lehndorf über die stärkste Offensive. Wir wollen natürlich weiter ungeschlagen bleiben und versuchen, dem Tabellenführer ein Bein zu stellen." Lehndorfs Co-Trainer Sascha Schaumburg: "Gegen Acosta wird es ein ganz anderes Spiel als in den letzten Wochen. Die Truppe hat die gleiche Spielanlage wie wir. Sie kommen auch über das Kurzpass-Spiel und beherrschen das auch. Zudem haben sie mit Uwe Stucki ja einen absoluten Fachmann als Trainer. Er kennt die Liga, hat sehr viel Erfahrung und Geduld und er kennt unsere Ausrichtung sehr gut. Uwe versteht es, seine Jungs taktisch immer auf den Gegner einzustellen und die setzen das auch gut um. Ich erwarte ein sehr enges Spiel auf Augenhöhe. Acosta ist für mich der spielstärkste Gegner mit Ball in dieser Liga."

------------------------------------------- Sonntag, 14:00 Uhr – TSV Wendezelle (5./10 Punkte) – FC Heeseberg (2./13 Punkte)

Wendezelle reist mit zwei Niederlagen in Folge an und kassierte dabei acht Gegentore – ein Warnsignal für die Defensive. Der FC Heeseberg bewies dagegen beim 1:1 gegen Acosta Moral, nachdem man in der Schlussphase den Ausgleich hinnehmen musste. In der Offensive setzen die Gäste weiterhin auf das Duo Romeike und Schrader. Wendezelle braucht einen Heimsieg, um nicht den Anschluss an die Spitzengruppe zu verlieren.

------------------------------------------- Sonntag, 14:00 Uhr – FC SF Rautheim (11./7 Punkte) – FC Wenden (13./6 Punkte)

Beide Teams überzeugten zuletzt mit Punktgewinnen: Rautheim erkämpfte ein Remis in Peine, Wenden gewann in einem spektakulären Spiel mit 5:3 gegen Wipshausen. Der FCW drehte dabei einen 1:3-Rückstand und zeigte starke Moral in der Schlussphase. Rautheim bleibt vor allem über Umschaltmomente gefährlich. In der Tabelle könnten beide mit einem Sieg deutlich Boden gutmachen.

------------------------------------------- Sonntag, 15:00 Uhr – TSV Germania Lamme (8./9 Punkte) – SV Lauingen-Bornum (9./8 Punkte)

Zwei formstarke Teams treffen in Lamme aufeinander. Die Hausherren siegten zuletzt mit 3:2 in Leiferde und bauten ihre Offensivpräsenz weiter aus. Aufsteiger Lauingen-Bornum blieb zwar gegen Lafferde beim 1:1 hinter den Erwartungen, stabilisiert sich aber insgesamt weiter. Ein Duell zweier Teams, die sich im gesicherten Mittelfeld festsetzen wollen.

------------------------------------------- Sonntag, 15:00 Uhr – TSV Wipshausen (12./7 Punkte) – TSV Schwicheldt (7./10 Punkte)

Schwicheldt reist mit breiter Brust an, nachdem der TSV Wendezelle mit 5:3 bezwungen wurde. Insbesondere Timo Schrader zeigte sich mit einem Doppelpack treffsicher. Wipshausen unterlag hingegen in Wenden nach klarer Führung noch mit 3:5 und muss vor allem in der Defensive stabiler auftreten. Der Heimvorteil könnte dennoch ein Faktor werden.

------------------------------------------- Sonntag, 15:00 Uhr – SV Teutonia Gr. Lafferde (15./1 Punkt) – FC Helmstedt (16./0 Punkte)

Im Kellerduell zwischen dem Vorletzten und dem Schlusslicht geht es für beide Mannschaften um nicht weniger als den Anschluss ans rettende Ufer. Lafferde holte beim 1:1 in Bornum den ersten Zähler der Saison, wartet aber weiterhin auf einen Sieg. Helmstedt blieb auch im fünften Spiel tor- und punktlos, zuletzt setzte es ein 0:3 gegen Vechelde. Eine Niederlage könnte frühzeitig den Druck auf die Verantwortlichen erhöhen.