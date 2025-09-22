Lehndorf zeigt Klasse im Topspiel

Die zweite Mannschaft des BSC Acosta hat ihre erste Saisonniederlage in der Bezirksliga 2 Braunschweig kassiert. Gegen den Spitzenreiter Lehndorfer TSV verlor der Aufsteiger mit 2:5 (1:2), zeigte dabei über weite Strecken jedoch eine starke Vorstellung – und lieferte dem Favoriten ein Duell auf Augenhöhe.

„Zweimal konnten wir die Führung der Lehndorfer durch Ole Schene ausgleichen“, bilanzierte BSC-Trainer Uwe Stucki. „Nach einem eigenen Freistoß am gegnerischen Strafraum ließen wir dann aber einen Konter zu und kassierten das 2:3. In der Schlussphase nutzte Lehndorf die Räume eiskalt und machte mit zwei weiteren Treffern alles klar. Der Sieg für Lehndorf geht in Ordnung, auch wenn das Ergebnis etwas zu hoch ausgefallen ist.“

Das Spiel begann mit viel Tempo auf beiden Seiten. Nach zwanzig Minuten brachte Leon-Alexander Konradt die Gäste aus Lehndorf in Führung. Nur sechs Minuten später antwortete Ole Schene zum ersten Mal – sein Schuss aus der Drehung brachte das 1:1. Doch noch vor der Pause schlug der TSV erneut zu: Ole Herzig traf in der 34. Minute zur 2:1-Pausenführung.

Nach dem Seitenwechsel war es wieder Schene, der in der 68. Minute ausglich. Der quirlige Offensivspieler war über die gesamte Spielzeit ein Aktivposten. „Der Gegner hatte vor allem durch Schene immer wieder das Potenzial, gefährlich zu werden“, lobte Lehndorfs Trainer Hendrik Boy die Leistung des Doppeltorschützen.

Nur vier Minuten später kam es zur entscheidenden Szene des Spiels: Nach einem eigenen Eckball verlor Acosta den Ball und wurde klassisch ausgekontert. Über Rouven Vogel und Herzig landete der Ball bei Fynn Höhl, der zum 3:2 vollendete.

„Nachdem wir sie zweimal wieder haben ausgleichen lassen und der Gegner daran glaubte, das Spiel zu drehen, war dieser Konter ein Wendepunkt“, erklärte Boy. „Danach musste der Gegner öffnen – und wir haben das eiskalt ausgenutzt.“

In der 86. Minute erhöhte erneut Herzig, Rouven Vogel setzte mit dem 5:2 in der Nachspielzeit den Schlusspunkt.

Lob für den Gegner – Denksport auf hohem Niveau

Trotz der klaren Niederlage war der Respekt auf Seiten der Gäste groß. „BSC II war bisher unser stärkster Gegner in dieser Saison“, betonte Boy. „Ich habe selten bei einem Gegner so ein gekonntes Positionsspiel gesehen – sie waren dauerhaft in Bewegung und haben rotiert. Das war auch für uns Denksport.“

Dass die Partie über weite Strecken offen war, spiegelte sich auch in den Torchancen wider. Boy: „Wir hatten am Ende etwa zwölf Abschlüsse, der Gegner sechs – das Chancenverhältnis zeigt, dass der Sieg verdient war, aber auch, dass es kein Selbstläufer war.“

Uwe Stucki nahm die Niederlage sportlich: „Mit dieser Leistung wird Lehndorf schwer zu schlagen sein. Für mich sind sie ein klarer Aufstiegskandidat.“

Spitzenreiter Lehndorf in Torlaune

Für den TSV war es bereits der dritte 5:2-Sieg in Folge – und der sechste Dreier im siebten Spiel. Mit 31 Toren stellt das Team die beste Offensive der Liga. Acosta II fällt durch die Niederlage auf Rang sechs zurück, bleibt aber weiter in Schlagdistanz zur Spitzengruppe.

Bereits am kommenden Spieltag bietet sich für die Stucki-Elf die Chance zur Wiedergutmachung. Fest steht: Mit Auftritten wie gegen Lehndorf wird Acosta II auch künftig eine gute Rolle in der Bezirksliga spielen.

BSC Acosta II – Lehndorfer TSV 2:5

BSC Acosta II: Alexander Fricke, Lasse Volk, Nico Meyer (62. Jan Geläschus), Mathis Mommertz, Matthias-Peter Franz (87. Leon Grzybowski), Nils Grams (62. Alireza Ghorbani), Tim Stucki, Morten Thieleke, Ole Schene, Leon-Pedro Reese, Marwin Pilz (46. Mehmet Edin Bayar) - Trainer: Uwe Stucki

Lehndorfer TSV: Paul-Jakob Schulze, Nils Nünemann, Jascha Abrahamczik (92. Igor Poloczek), Tobias Berger, Jasper Schmidt, Leon-Alexander Konradt, Linus Beith (41. Jannik Lemke), Ole Herzig (91. Jannick Paliga), Nicolas Konradt (72. Rouven Vogel), Fynn Höhl, Thorben Woyde (88. Maximilian Mitschke) - Trainer: Hendrik Boy

Schiedsrichter: Stan Thiele

Tore: 0:1 Leon-Alexander Konradt (20.), 1:1 Ole Schene (26.), 1:2 Ole Herzig (34.), 2:2 Ole Schene (68.), 2:3 Fynn Höhl (72.), 2:4 Ole Herzig (86.), 2:5 Rouven Vogel (90.)