Lehndorf will in die Top 3

– Foto: Jens Grothe

Der Lehndorfer TSV geht mit hohen Erwartungen in die neue Bezirksliga-Saison – und das nicht ohne Grund. Co-Trainer Sascha Schaumburg, der gemeinsam mit Hendrik Boy die Geschicke an der Seitenlinie leitet, berichtet von einer nahezu idealen Vorbereitung und einer klaren Zielsetzung.

„Wir hatten eine top Vorbereitung mit guter Beteiligung und vielen starken Ergebnissen“, so Schaumburg. Fast zu gut, wie er schmunzelnd anmerkt: „Wir hätten gerne die ein oder andere Erkenntnis mehr gewinnen können, hätten wir in manchen Spielen etwas mehr Probleme gehabt.“ Die gab es dann doch noch – allerdings im Pokal. Dort erwies sich der SC Gitter als Stolperstein und warf Lehndorf aus dem Wettbewerb. Einen Wermutstropfen hat die Vorbereitung ebenfalls hinterlassen: Im Training riss sich Jamel Krüger das vordere Kreuzband und wird für längere Zeit ausfallen. „Das ist natürlich sehr bitter, er wird uns fehlen“, betont Schaumburg.

Zum Saisonstart wartet mit Aufsteiger TSV Wipshausen ein Gegner, den Schaumburg hoch einschätzt. „Das ist ein ganz dicker Brocken. Die Truppe spielt sehr körperbetont und zweikampfstark, vom ersten bis zum letzten Spieler mit Leidenschaft.“ Er erwartet zudem ein heißes Umfeld: „Der ganze Sportplatz wird am Sonntag in Wipshausen brennen.“ Dennoch ist das Ziel klar formuliert: „Wir wollen unsere Stärken auf den Platz bringen und mit einem Sieg starten. Alles andere wäre natürlich gelogen.“